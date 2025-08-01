1.74 مليار درهم أرباح «بروج» في النصف الأول

سجلت شركة «بروج» صافي ربح قدره 1.74 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025 مقارنة مع 2.13 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 18 %.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.69 مليارات درهم ، مقارنة مع 4.33 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام السابق، مدعومة بهوامش ربحية قوية نتيجة العلاوات السعرية المرتفعة، والكفاءة في ضبط التكاليف، ومبيعات المخزون.

وبلغت الإيرادات في النصف الأول من العام الجاري 10 مليارات درهم مقارنة مع 10.3 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»: «تأتي نتائج «بروج» المتميزة مدعومة بتدفقات نقدية قوية، وتنفيذ منضبط للاستراتيجية، وعلاوات سعرية ثابتة.

ومن بينها الإنجاز الناجح لأعمال الصيانة الدورية المخطط لها في مصنع «بروج 3» والتي تعد أكبر عملية صيانة دورية حتى تاريخه، وتماشياََ مع التزامنا بتحقيق القيمة للمساهمين، نؤكد مجدداً عزمنا على رفع توزيعات الأرباح لتصل إلى 16.2 فلساً للسهم الواحد لعام 2025، وتوزيعاتنا المقترحة للأرباح للنصف الأول 2025 بما يعادل 8.1 فلوس للسهم الواحد والمقرر توزيعها في سبتمبر.

ومن المتوقع أيضاً أن تشكل هذه الزيادة، الحد الأدنى المستهدف للتوزيعات حتى عام 2030 على الأقل تحت مظلة «مجموعة بروج الدولية» المقترحة».