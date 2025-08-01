1.03 مليار أرباح «بيورهيلث» في 6 أشهر

أعلنت «بيورهيلث القابضة» عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، وحققت المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 9 % على أساس سنوي، لتصل إلى 13.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بنمو واسع النطاق في قطاعي «الرعاية» و«تغطية التأمين الصحي».

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 8 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2.3 مليار درهم، بينما بلغ صافي الربح 1.03 مليار درهم، بزيادة قدرها 2 % على أساس سنوي. وخلال النصف الأول من العام، أسهمت أعمال الرعاية الصحية بالنصيب الأكبر في الإيرادات.

حيث أسهمت بنسبة 72 % من إجمالي إيرادات المجموعة، مسجلة 9.8 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 7 % على أساس سنوي، وشمل هذا النمو مختلف القطاعات، بما في ذلك المستشفيات والمشتريات والخدمات التشخيصية والتكنولوجيا. وتعزز هذا الأداء في دولة الإمارات والمملكة المتحدة بزيادة نسبتها 13 % في زيارات المرضى الخارجيين، لتصل إلى 4.4 ملايين زيارة، وزيادة بنسبة 7 % في زيارات المرضى الداخليين، لتبلغ 108 آلاف زيارة في قطاع المستشفيات.

وفي دولة الإمارات دعمت هذه النتائج توسعة الخدمات، وزيادة عدد الأطباء المتخصصين، وارتفاع الطلب على خدمات شبكة «صحة» ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، أما في المملكة المتحدة فقد شهدت «سيركل هيلث» زيادة في أعداد المرضى.