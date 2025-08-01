266.6 مليون درهم أرباح «ديار» النصفية

كشفت شركة ديار للتطوير عن تحقيق نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، حيث سجلت زيادة بنسبة 31.6% بعدما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 266.6 مليون درهم.

وتجاوز أداء الشركة توقعات السوق بفارق ملحوظ، مع ارتفاع إجمالي إيراداتها بنسبة 39.2% على أساس سنوي وصولاً إلى 925.4 مليون درهم في النصف الأول 2025، مقارنة بـ664.4 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بالثقة المتزايدة للمستثمرين والطلب القوي الذي تشهده سوق العقارات بدبي. وبلغ معدل الربحية لكل سهم 5.74 فلوس، بعد أن كان 4.31 فلوس في النصف الأول 2024.

كما ارتفعت الإيرادات من وحدات أعمال أخرى بنسبة 6.3% وصولاً إلى 170 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، قياساً بـ159.1 مليوناً في الفترة نفسها من عام 2024.

ويتزامن الأداء المالي القوي الذي حققته «ديار» بعد الإعلان خلال هذا النصف الأول عن إطلاق مشاريع في مواقع استراتيجية، من بينها إطلاق مشروع آية بيتش فرونت ريزيدنسز في دبي، أحد أطول المجمعات السكنية في دولة الإمارات.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: «حققنا نتائج قوية خلال هذا النصف الأول من العام، ونجحنا في إطلاق مشاريع مدروسة من شأنها أن تشكل مصدراً قوياً للإيرادات المرتقبة في المستقبل.

كما عملنا على الاستفادة من الفرص الناشئة في مختلف أنحاء الدولة، وتمكنا من توسيع استثمارات «ديار» الاستراتيجية في مواقع ذات إمكانات نمو عالية، ما أثمر عن عوائد كبيرة.

وقدم قيمة استثنائية للمساهمين والشركاء. ومن خلال رؤيتنا الواضحة ونهجنا الواقعي في التنفيذ، نهدف إلى مواصلة مسيرة النمو والتقدم من خلال تبني استراتيجية قائمة على خلق قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية، ومبنية على كسب ثقة المستثمرين على المدى الطويل، وتبقى توقعاتنا للنصف الثاني من العام تفاؤلية».

وأضاف: «مع استمرار توسيع استثماراتها الاستراتيجية في مواقع ذات إمكانات نمو عالية، تعتزم الشركة تسليم ما يقارب 2000 وحدة سكنية كثمرة لخمسة مشاريع كبرى، وذلك في النصف الثاني من العام الجاري، ومن المتوقع أن تحقق هذه المشاريع زيادة كبيرة في السيولة، وأن يكون لها تأثير إيجابي في الاستقرار المالي العام للشركة».