248 مليون درهم إيرادات «ريسبونس بلس» بنمو 18%

حققت شركة «ريسبونس بلس» القابضة إيرادات بلغت 248.06 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، بنمو قدره 18 % مقارنة بـ 209.88 ملايين درهم المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث أعلنت المجموعة عن نتائجها المالية المرحلية للنصف الأول من عام 2025.

حيث حققت صافي ربح قدره 20.32 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي أصولها 404.32 ملايين درهم، مرتفعاً من 387.44 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024، ما يعكس قوة ميزانيتها العمومية، وزخم استثماراتها المتواصل، وبلغ ربح السهم الواحد 0.10 درهم خلال تلك الفترة. وأعلن مجلس الإدارة موافقته على توزيع أرباح نقدية مؤقتة بقيمة 18 مليون درهم على المساهمين.

وقال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة «ريسبونس بلس القابضة»: «يعكس النصف الأول من عام 2025 مرونة استراتيجيتنا واستثمارنا المتواصل في التميز، بدءاً من التوسع في مناطق جغرافية جديدة إلى إطلاق خدمات جديدة في المنطقة».