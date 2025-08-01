«الفجيرة الوطني» يحقق أفضل صافي ربح نصف سنوي بقيمة 625 مليوناً

وتدل هذه النتائج على مدى تركيز البنك المستمر على نمو الأعمال الانتقائية عالية الجودة، والإدارة الفعالة للموجودات والمطلوبات في بيئة يشوبها عدم اليقين المتزايد وعدم القدرة على التنبؤ الناجم عن تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية.
بدعم من زيادة الإيرادات الناتجة من نمو الميزانية العمومية واستمرار انضباط التكلفة حقق البنك ربحاً تشغيلياً بلغ 994.2 مليون درهم لفترة الأشهر الستة، بزيادة قدرها 17.6 %، مقارنة بمبلغ 845.8 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024.
وبلغت الإيرادات التشغيلية 1.4 مليار درهم بزيادة 12.9 %، مقارنة بـ 1.2 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024، وبارتفاع بلغ 15.9 % لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وقالت د. رجاء القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة:
«واصلنا تحقيق نتائج ملحوظة عبر قطاعاتنا المتنوعة، رغم تزايد حالة عدم اليقين، وصعوبة التنبؤ الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية وتغير المناخ وقضايا سلسلة التوريد، التي أسهمت جميعها في خلق بيئة أكثر تقلباً، ما عزز التزامنا بتقديم قيمة معززة للمساهمين وتحقيق النمو المستدام».