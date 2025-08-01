«أرادَ» تسجل مبيعات نصفية قيمتها 9.15 مليارات درهم

أعلنت شركة التطوير العقاري - أرادَ - تضاعف مبيعاتها ثلاث مرات، خلال النصف الأول من العام 2025، لتصل إلى 9.15 مليارات درهم مع تواصل الطلب القوي على العقارات السكنية الفاخرة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وشهدت «أرادَ» زيادة بنسبة 336% في قيمة العقارات المباعة في مشاريعها بدبي والشارقة مدفوعة بعمليات الإطلاق الجديدة، والاهتمام المتنامي بالمجتمعات المتكاملة، التي تطرحها الشركة.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ التنفيذي: «نؤمن في أرادَ بأنه يمكن تحقيق نتائج استثنائية عندما يتواصل الإنسان ويتفاعل مع المساحة المكانية والهدف الذي تم تطويرها من أجله.

ويشير الأداء القياسي، الذي شهدناه في النصف الأول من هذا العام إلى مدى نجاح الاستراتيجية طويلة الأجل، والتي ركزنا فيها على العنصر البشري، حيث استطعنا إضافة قيمة كبيرة للمقيمين والمستثمرين لدينا على حد سواء».

من جانبه، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أرادَ»: «نتطلع نحو البناء على نتائج المبيعات المميزة، التي حققناها خلال النصف الأول من العام الجاري عبر إطلاق 3 مشاريع جديدة في الإمارات في النصف الثاني من 2025، والتي ستضم في مجملها 5000 منزل جديد، فيما نستعد لإطلاق مشاريعنا الأولى بأستراليا في إطار استكشاف المزيد من الفرص والشراكات الجديدة داخل وخارج الإمارات».