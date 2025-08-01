افتتاح «مدينة شمسة الترفيهية» ضمن عروض صيف الشارقة

افتتحت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أمس، فعاليات «مدينة شمسة الترفيهية»، الوجهة العائلية الأحدث ضمن «عروض صيف الشارقة 2025».

والتي تستقبل الأطفال والعائلات من سكان وزوار الإمارة في أجواء مفعمة بالبهجة وتجارب الألعاب الملهمة في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «مهرجان شمسة - حيث يسطع المرح»، لتقدم لهم تجربة مميزة تستمر حتى 30 أغسطس المقبل، وتمثل إحدى أبرز فعاليات عروض الصيف لهذا العام. شهد الافتتاح عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بحضور محمد العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وجمال بوزنجال، المنسق العام لعروض صيف الشارقة، وعدد من المسؤولين وممثلي الشركاء والجهات الحكومية في الإمارة.

وتتميز الوجهة الترفيهية الجديدة بتصاميم مبتكرة ضمن بيئة مخصصة لإثراء تجربة الأطفال بفضاءات الاستكشاف والفعاليات المتعددة، وتصطحب مدينة شمسة الترفيهية ضيوفها عبر مغامرة ترفيهية شاملة موزعة على مجموعة أقسام.