داماك تنفي بيع علامة «روبرتو كافالي»

أكدت مجموعة داماك، المالكة لعلامة «روبرتو كافالي» موقفها الثابت تجاه العلامة وخططها المستقبلية. جاء ذلك تعليقا على التكهنات الإعلامية الأخيرة حول مستقبل العلامة. وصرح متحدث باسم مجموعة داماك:

«منذ استحواذنا بالكامل على علامة روبرتو كافالي في 2019، ضخت المجموعة استثمارات كبيرة لدعم نمو العلامة وتعزيز نجاحها على الساحة العالمية».

وأضاف: «نود أن نؤكد مجدداً أن علامة روبرتو كافالي ليست للبيع، لكن تظل المجموعة منفتحة على فرص التعاون مع شركاء استراتيجيين يمكنهم تقديم قيمة مضافة لأعمالنا». وتأسست علامة روبرتو كافالي، عام 1970، وهي علامة إيطالية بارزة في عالم الموضة والأزياء والإكسسوارات ونمط الحياة الفاخر.