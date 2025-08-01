«الاتحاد» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بالرمز مع شركات طيران عالمية

أكدت الاتحاد للطيران مواصلة تعزيز مكانتها في قطاع الطيران العالمي، مع توسيع شراكاتها الاستراتيجية التي تربط شركات الطيران العالمية بأبوظبي، وتوفر فرص السفر لملايين الضيوف.

وأوضحت الناقلة في بيان لها، أنها، ومع أكثر من 40 شريكاً بالرمز ضمن شبكتها، تربط المسافرين بأكثر من 300 وجهة حول العالم، ما يجعل أبوظبي واحدة من أكثر المدن سهولة في الوصول إليها عالمياً.

تشمل اتفاقيات التعاون الجديدة شراكات استراتيجية مع الخطوط الجوية الإثيوبية، وخطوط شرق الصين الجوية، وطيران أوروبا، إلى جانب اتفاقيات المشاركة بالرمز مع طيران سيشل، وأكاسا للطيران، وتاب البرتغالية، وسكاي إكسبرس، ما يؤكد دور الاتحاد في جذب شركات الطيران العالمية الكبرى إلى العاصمة الإماراتية.

وقال آريك دي الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد: لا تقتصر هذه الشراكات على توسيع نطاق الوصول إلى أسواق حيوية مثل الصين وأمريكا الشمالية وأفريقيا وأوروبا فحسب، بل تُسهم أيضاً في نمو السياحة في أبوظبي بشكل مباشر، مؤكدةً دور المدينة بوصفها مركزاً للابتكار والسياحة والأعمال العالمية.