تفاهم بين موانئ أبوظبي ووزارة البترول المصرية لاستكشاف تطوير صهاريج لتخزين النفط

وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وشركة «تي سي إم» لإدارة المشاريع، ومقرها في دبي، يتم بموجبها استكشاف فرص التشغيل والتطوير المشترك لمنظومة صهاريج تخزين النفط الخام في مصر.

وتعد منظومة صهاريج تخزين النفط الخام في مصر من البنى التحتية الحيوية، ضمن سلسلة القيمة لقطاع الطاقة في مصر، كما أن موقعها الاستراتيجي يؤهلها لخدمة الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.

وتعكس هذه الشراكة التزام مجموعة موانئ أبوظبي بتوسيع حضورها في قطاعات الموانئ، والخدمات البحرية، واللوجستية، والمناطق الصناعية في مصر، والتي تعد من أكبر الأسواق الدولية للمجموعة، حيث وصلت استثماراتها في البلاد إلى نحو 469 مليون دولار منذ عام 2022.

حضر توقيع مذكرة التفاهم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية بمصر، وشريف عيسى، سفير مصر لدى دولة الإمارات، وتامر الزيادي، الرئيس التنفيذي لشركة «تي سي إم» لإدارة المشاريع.

ووقع المذكرة أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، وناصر شومان، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، ومحمود عمران، مدير عام شركة «تي سي إم» لإدارة المشاريع.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخلق فرص ذات قيمة مضافة في هذا القطاع، من خلال دمج الخبرات التشغيلية والإمكانات الرقمية المتقدمة، التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي مع البنى التحتية المتطورة لقطاع البترول في مصر، ومن المتوقع أن تضطلع صهاريج تخزين النفط بدور محوري في دعم أمن الطاقة الإقليمي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسهيل تدفق تجارة النفط الخام الدولية.

من ناحية أخرى تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي في التوسع الدولي، وترسيخ حضورها في أسواقها الرئيسية، لا سيما السوقين المصري والإسباني، وهما من أبرز الأسواق، التي تنشط فيها أعمال المجموعة.

والتي تضم أكثر من 50 سوقاً دولياً. وتضم محفظة أعمال المجموعة، 5 قطاعات أعمال (قطاع الموانئ، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع الرقمي.