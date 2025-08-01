«جوان جوان» الصينية تختار دبي للتواجد الأول بالمنطقة

وقّعت المنطقة الحرة بمطار دبي، التابعة لسُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، مذكرة تفاهم مع «جوان جوان جروب»، إحدى الشركات الصينية المتخصصة في تداول السلع المُستعملة، تمهيداً لتأسيس شراكة استراتيجية، تستهدف تطوير سلسلة إمداد عابرة للحدود بمجال تجارة البضائع الاستهلاكية المُستعملة، انطلاقاً من دبي إلى أسواق الشرق الأوسط والعالم.

وتُجسّد هذه الخطوة التزام «دافز» بدعم الاقتصاد الدائري، عبر تسهيل دخول الشركات الرائدة في هذا القطاع إلى أسواق المنطقة، وتوفير منظومة أعمال متكاملة عبر مناطقها الاقتصادية، بما يُعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة المستدامة.

ويُرسّخ مكانتها بوابة استراتيجية تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا. وبمُوجب المذكرة، التي وقعها عارف الخوري نائب الرئيس الأول لخدمات المتعاملين في المنطقة الحرة بمطار دبي، و«وانغ سو» نائب الرئيس في «جوان جوان جروب»، ستُباشر الشركة بتأسيس مقرٍ لها داخل المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، للعمل على تطوير سلسلة إمداد متكاملة، تشمل إعادة التدوير والتفتيش النوعي والتصنيف والتغليف.

بالتوازي مع دعم «دييز» للربط مع الجهات ذات العلاقة من شركات لوجستية وجمارك ووكلاء تخليص وشركاء توزيع، ضمن إطار يُعزّز الكفاءة التشغيلية، ويُوفر حلولاً مرنة وفعالة.

وتُعد «جوان جوان جروب» إحدى أبرز الشركات الصينية المتخصصة في تجارة السلع المُستعملة، حيث بلغ عدد المستخدمين النشطين على منصاتها في عام 2024، أكثر من 50 مليون مستخدم شهرياً، فيما يبلغ عدد المستخدمين المسجلين أكثر من 400 مليون مستخدم، غالبيتهم من جيل «زد».

وتمتلك الشركة بنية تحتية تقنية ولوجستية متقدمة، تشمل أكثر من 960 متجراً فعلياً في 80 مدينة. كما تقود الشركة مبادرات نوعية في مجال الاقتصاد الدائري، مثل استخدام التغليف القابل للتحلل، وتسجيل خفض تراكمي في الانبعاثات الكربونية تجاوز 4.1 ملايين طن.

نهج دبي

وقالت آمنة لوتاه مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي: «تُشكّل هذه الشراكة امتداداً لنهج إمارة دبي في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز حضورها ضمن سلاسل القيمة العالمية، بما ينسجم مع أهدافنا الاستراتيجية في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة المستدامة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من التزامنا بدعم الشركات العالمية في مسيرتها نحو التوسع والابتكار، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال 10 أعوام، وترسيخ مكانتها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ويُعزز من جاذبيتها كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار».

وأضافت لوتاه: «نحرص من خلال هذه المذكرة على تسهيل الإجراءات، وتوفير البيئة الداعمة لنمو قطاع السلع المُستعملة، لا سيّما في ظل التحوّل العالمي المُتسارع نحو الاقتصاد الدائري،.

وذلك من خلال تسخير إمكاناتنا وشبكاتنا ضمن المناطق الاقتصادية لتيسير تأسيس وتشغيل شركة «جوان جوان جروب»، ودعم عملياتها اللوجستية وسلاسل التوزيع».

من جانبها، قالت وانغ سو نائب الرئيس في «جوان جوان جروب»: «نتطلّع إلى الإسهام في صياغة معايير جديدة لتجارة السلع المُستعملة في المنطقة، في ضوء الشراكة مع «دافز»، والتي تُشكّل خطوة محورية في مسيرتنا نحو التوسع العالمي.

ونثق أن إمارة دبي ستُشكّل نقطة انطلاق مثالية نحو الأسواق الإقليمية، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، وتسهيلات التجارة التي تُوفرها، وكفاءتها اللوجستية، وموقعها الاستراتيجي».

ويشمل التعاون مساعي الجانبين إلى دراسة إمكانية تطوير أوراق عمل متخصصة، تتناول مستقبل تداول السلع المُستعملة والاقتصاد الدائري، بما يُسهم في وضع معايير مرجعية، تدعم استدامة هذا القطاع إقليمياً.

وتتضمن مجالات التعاون الرئيسة بين الجانبين أيضاً، تقديم «دافز» الدعم الفني والمؤسسي اللازم لتسجيل شركة «جوان جوان جروب» ضمن المنطقة الحرة، والمساهمة في تسهيل عمليات التخليص الجمركي والتوزيع، فضلاً عن توفير التوجيه المناسب حول السياسات الجمركية ومتطلبات الجودة، وربط الشركة مع الشركاء المعنيين ضمن المنظومة الاقتصادية بدبي.