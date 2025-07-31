سوق دبي الأفضل خليجياً في 7 أشهر بمكاسب 153 ملياراً

تصدر سوق دبي المالي مكاسب البورصات الخليجية خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2025، ونجح السوق في تحقيق أداء قوي منذ بداية العام الجاري، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية المدرجة، فضلاً عن النتائج القياسية للبنوك عن النصف الأول 2025، إلى جانب زيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين.

وأظهر رصد «البيان» صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 19.4% منذ بداية 2025، ليقفز من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 6159.15 نقطة في آخر جلسات يوليو، ليربح رأس ماله السوقي ما يناهز 153.12 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 1.060 تريليون درهم بآخر جلسات يوليو 2025.

ومنذ بداية 2025، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 5.57 مليارات درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 44 مليار درهم مقابل مبيعات 38.5 مليار درهم.

وتصدر سهم «الاتحاد العقارية» ارتفاعات سوق دبي بنمو 112.9% خلال 7 أشهر، فيما صعدت أسهم أملاك للتمويل 94.9%، والأغذية المتحدة 53.3%، واكتتاب القابضة 51.1%، ودبي التجاري 44%، ودبي الإسلامي 40.76%، ودبي للاستثمار 37.04%، ودو 33.5%، والإمارات الإسلامي 31%، وباركن 26.7%، ومصرف السلام السودان 25.5%، والإمارات دبي الوطني 24.71%.

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب كبيرة منذ بداية 2025، وربح رأسمالها السوقي ما يفوق 316 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.907 تريليونات درهم منذ نهاية ديسمبر الماضي إلى 4.223 تريليونات درهم بنهاية جلسات يوليو 2025، موزعة بواقع 3.163 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.060 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 7.95% ليربح السوق نحو 64.7 مليار درهم، فيما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 4.15% في شهر يوليو.



الأسواق الخليجية

وخلال 7 أشهر، ارتفعت بورصة الكويت 18.57%، وقطر 6.53%، ومسقط 4.39%، مقابل تراجع بورصتي السعودية 9.58%، والبحرين 1.53%.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 10.1% منذ بداية تداولات العام الجاري ليغلق عند 10370.66 نقطة، رابحاً نحو 163 مليار درهم.