2.5 مليون مسافر يستقبلهم مطار دبي خلال 9 أيام

يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال أكثر من 2.5 مليون مسافر خلال الفترة من 20 إلى 28 فبراير، بمتوسط يومي يصل إلى 280,000 مسافر، فيما تبلغ الذروة يوم السبت 22 فبراير بأكثر من 295,000 مسافر.

وتأتي هذه الحركة الكثيفة مدفوعةً بمجموعة من الفعاليات العالمية والعطلات المدرسية في أسواق رئيسية، مما يجعلها واحدة من أكثر الفترات ازدحاماً في مطار دبي الدولي.

ونصح مطار دبي الضيوف باستخدام مترو دبي للوصول إلى المطار والتنقل بين المبنيين 1 و3.

كما نوه إلى أن موقف الحافلات الخاص بالواصلين إلى المبنى 1 سيكون خارج الخدمة بدءاً من 21 فبراير، ونصح المسافرين الاطلاع على خيارات النقل البديلة والجداول المحدّثة عبر موقع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ويعمل فريق المطار والشركاء معاً لضمان سير العمليات بسلاسة، وليواصل أكثر مطارات العالم ازدحاماً تقديم تجربة سفر متميزة للجميع.

وحقق مطار دبي الدولي إنجازاً كبيراً في عام 2024، حيث تصدر قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين بإجمالي 60.2 مليون مقعد.