الإمارات وبولندا تستكشفان مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية وفداً إماراتياً في زيارة رسمية إلى العاصمة البولندية وارسو.

وتهدف هذه الزيارة إلى البناء على برنامج التعاون الاقتصادي المشترك الذي أطلقته الدولتان عام 2022، والذي سينسّق المشاريع التجارية المشتركة وتبادل رؤوس الأموال والمعارف والخبرات، كما تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها أندريه دودا، الرئيس البولندي إلى الإمارات الأسبوع الماضي.

وتضمنت لقاءات الزيودي خلال الزيارة، بحضور محمد الحربي، سفير دولة الإمارات لدى بولندا، محادثات مع فويتشيك كولارسكي، رئيس دائرة السياسة الدولية بمكتب الرئيس البولندي، وآدم شلابكا، وزير الشؤون الأوروبية، لاستكشاف فرص تحفيز التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والكتلة الأوروبية، كما التقى فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي، وزير دولة للشؤون الخارجية، وبافاو يابوونسكي، وكيل وزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال الزيودي: «تظهر أرقام تجارتنا الثنائية غير النفطية مع بولندا، حتى في ظل تباطؤ التجارة العالمية، حيوية شراكتنا الاقتصادية، وتمهد الطريق لفرص تجارية واستثمارية أوسع.

وتوفر القطاعات الرئيسية، ومنها التصنيع والطاقة المتجددة والزراعة آفاقاً هائلة للتعاون، ما يرتقي برؤيتنا المشتركة للتقدم الاقتصادي».

وبلغ التبادل التجاري 2.2 مليار دولار في 2024.

وبلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بولندا 180 مليون دولار بنهاية 2023، موزعة على قطاعات الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا.

بينما بلغت استثمارات بولندا في الإمارات 272 مليون دولار بنهاية 2022، أي أن الاستثمارات المتبادلة بلغ إجماليها 452 مليون دولار.

ضم وفد الإماراتي محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وصفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد.