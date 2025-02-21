«ستيب دبي» يقدم رؤى قيمة حول مستقبل رواد الأعمال

قامت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، بجولة في «ستيب دبي»، المهرجان التكنولوجي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسخته الـ13 لهذا العام، والتي اختتمت أمس في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم.

وجاءت زيارة علياء المزروعي لهذا الحدث، الذي يُقام بالشراكة الإستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت، بحضور نخبة من أبرز الشخصيات شملت عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وعمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، وراي درغام، المؤسس والرئيس التنفيذي لعلامة «ستيب»، وذلك إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ضمن قطاع التكنولوجيا في المنطقة.

وأشار عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، إلى أنّ ريادة الأعمال هي حجر الأساس للابتكارات التكنولوجية التي تهدف إلى إحداث أثر ملحوظ من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وقال: سيقدم مهرجان «ستيب دبي» للمشاركين رؤىً قيمة حول مستقبل روّاد الأعمال الناشئين في المنطقة، والذي تحدّد التكنولوجيا معالمه الرئيسية.

وبصفتها شريكاً استراتيجياً للحدث، تواصل مدينة دبي للإنترنت دورها المحوري في استقطاب ألمع العقول من كافة أنحاء العالم للتوصّل إلى ابتكارات قائمة على التكنولوجيا المتقدمة بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

كما تم خلال الحدث الإعلان عن إطلاق «ستيب إسطنبول» كأول حدث شريك مضيف سيقام في 12 مايو، والذي يعتبر جزءاً من استمرار «ستيب» في توسعها العالمي، ويليه عودة الحدث «ستيب سان فرانسيسكو» في 20 أغسطس، لتُشكّل هذه الأحداث فصلاً جديداً للعلامة التجارية التي تأسست في دبي، وستنقل خبرتها وتجربتها إلى أسواق وجماهير جديدة.