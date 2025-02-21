ولي عهد رأس الخيمة يفتتح «صنع في أرمينيا 2025»

افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، فعاليات الملتقى الأرميني تحت عنوان «صنع في أرمينيا» 2025، بدعم من غرفة تجارة رأس الخيمة، والذي تستمر فعالياته حتى يوم غد السبت في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة، بمشاركة أكثر من 50 شركة أرمينية متخصصة في العديد من القطاعات، بجانب نخبة من الموردين وأهم العلامات التجارية الأرمينية.

وأكد سموه خلال الافتتاح أن إمارة رأس الخيمة رسمت معايير جديدة نحو قيادة دولية لتنظيم الفعاليات العالمية والمعارض التجارية والمهرجانات والأحداث الكبرى، من خلال نجاحاتها الاستثنائية في تنظيم الفعاليات على غرار استضافة الإمارة لجوائز ستيفي العالمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفعالية اليوم الملتقى الأرميني «صنع في أرمينيا» 2025، بمشاركة هذا الكم الكبير من الشركات الأرمينية، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تشكل انطلاقة جديدة لصناعة الفعاليات والمعارض في رأس الخيمة، التي أثبتت قدراتها على التنظيم المتقن، والاستعداد الكامل لاستضافة الفعاليات والأحداث والملتقيات العالمية الكبرى، ما يجعل منها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات والمعارض على اختلاف أنواعها.

وأوضح سموه أن المراكز الدولية المتخصصة في صناعة المعارض والمؤتمرات التي تم تأسيسها في رأس الخيمة، ومنها مركز الحمرا للمعارض والمؤتمرات وكذلك مركز إكسبو رأس الخيمة، أسهمت في نقل القطاع من المحلية إلى مستويات عالمية، وتعزيز مكانتها مركزاً دولياً لقطاع الفعاليات المتخصصة، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وانفتاح ثقافي وتجاري واستثماري، وخدمات عصرية، ووجود الخبرات المؤهلة، الأمر الذي توج نجاح رأس الخيمة باستضافة العديد من الأحداث العالمية الكبرى.

وتفقد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي عدداً من أجنحة المعرض واستمع إلى العارضين والمنظمين، حيث تعرف إلى ابتكارات ومنتجات الشركات الأرمينية التي تقدمها بالمعرض.

وأشاد سموه بما شاهده، معرباً عن أمله في أن يحقق هدفه، كونه يعد منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات والجهات المختصة، وعقد الاتفاقيات واستقطاب الشركات المشاركة بالملتقى لفتح مقار لها بإمارة رأس الخيمة.

حضر الافتتاح الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، ومن الجانب الأرميني جيفورج بابويان، وزير الاقتصاد، وهوفانيس جيفورجيان، مستشار الوزير.