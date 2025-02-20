الـ«500» درهم أفضل إصدار لورقة نقدية لعام 2025 بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

حصل مصرف الإمارات المركزي على جائزة «أفضل إصدار لورقة نقدية لعام 2025» من فئة الـ500 درهم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ووفق بيان صحفي، جاء الإعلان عن الجائزة خلال مؤتمر «الطباعة عالية الأمان لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا»High Security Printing EMEA الذي عُقد في مدينة بازل السويسرية مطلع فبراير الجاري، حيث تتميز الورقة النقدية من فئة الـ 500 درهم بتصميم يعكس مسيرة دولة الإمارات في مجال الاستدامة، ويجسد التزام المصرف المركزي الراسخ بتعزيز الحلول المستدامة في القطاع المالي.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد للمصرف المركزي في إطار حرصه على استخدام أحدث المواصفات الفنية والعلامات الأمنية المتطورة في تصميم الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ500 درهم، والتي تتميز بتصاميم ثلاثية الأبعاد وميزات أمنية متطورة وتقنيات حديثة.

واستخدم المصرف المركزي هذه التقنيات في فئة 1000 درهم أيضاً، والتي فازت بجائزة «أفضل إصدار لورقة نقدية لعام 2023»، ما يؤكد ريادة دولة الإمارات كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستخدم أكبر عدد من شريط الرقائق في أوراقها النقدية.

ويتم طباعة هذه الورقة النقدية من الإصدار الثالث من قبل شركة «عُمُلاتْ للطباعة الأمنية»، والتابعة للمصرف المركزي، ودخلت حيز الاستخدام في 30 نوفمبر 2023. يأتي هذا الإصدار تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية لتسريع عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر لضمان مستقبل قائم على التنمية المستدامة.

وفي خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستدامة، اختار المصرف المركزي مادة البوليمر في صناعة الأوراق النقدية الجديدة، لكونها أكثر متانة واستدامة من الأوراق النقدية التقليدية، كما أن هذه المادة قابلة لإعادة التدوير بالكامل، وبالتالي تقليل أثرها على البيئة.

ويتضمن الوجه الأمامي للورقة النقدية من فئة الـ«500» درهم صورة جناح الاستدامة «تيرا» في مدينة إكسبو دبي، للتأكيد على التزام الإمارات ببناء مستقبل مستدام مستوحى من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المرتكزة على الاستدامة.

ويتضمن الوجه الخلفي للورقة النقدية صورة مبنى «متحف المستقبل» في دبي، الذي صمم ليكون تحفة معمارية وهندسية تصل الماضي بالمستقبل.

كما تبرز على الوجه الخلفي صور لمعالم بارزة مثل «أبراج الإمارات» و«برج خليفة» على يمين الورقة، الذي يُعد أطول مبنى في العالم بارتفاع 828 متراً ويُعتبر نموذجاً للاستدامة من خلال اعتماده بشكل كبير على الطاقة الشمسية.

كما أدرج المصرف المركزي رموزاً بارزة بطريقة «بريل» لمساعدة المتعاملين من المكفوفين وضعاف البصر في التعرف على الورقة النقدية وتحديد قيمتها.

وقال سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، ورئيس مجلس إدارة شركة «عُمُلاتْ للطباعة الأمنية»: «يُعد فوز مصرف الإمارات المركزي بجائزة أفضل إصدار لورقة نقدية لعام 2025 للورقة النقدية من فئة الـ 500 درهم بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ بتعزيز الاستدامة وترسيخ الابتكار، كما أن التزامنا بالشمولية يضمن أن تكون أوراقنا النقدية متاحة للجميع من خلال إضافة رموز بريل لمساعدة المتعاملين المكفوفين وضعاف البصر».