تفاهم بين «الإمارات للشحن الجوي» و«أسترال أفييشن» لتعزيز التجارة العالمية من وإلى أفريقيا

وقعت الإمارات للشحن الجوي مذكرة تفاهم مع شركة «أسترال أفييشن»، إحدى أبرز شركات الشحن الجوي في أفريقيا، لاستكشاف سبل تعزيز التجارة العالمية من وإلى القارة. وتشغّل «أسترال أفييشن» شبكة واسعة داخل قارة أفريقيا تضم 50 وجهة يتم الوصول إليها عبر الرحلات المجدولة والرحلات المؤجرة حسب الطلب.

ومع شبكة الإمارات للشحن الجوي العالمية التي تضم أكثر من 145 وجهة ومزيجاً من طائرات الركاب وطائرات الشحن المخصصة، تؤكد الشراكة تزايد أهمية أفريقيا كلاعب تنافسي في التجارة العالمية، كما أن كلتا الشركتين تتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع الشحنات الحساسة مثل الفواكه والخضراوات الطازجة، والأدوية المنقذة للحياة، وهي من السلع الرئيسية التي يتم نقلها إلى ومن الأسواق.



جرى توقيع الاتفاقية على هامش معرض الشحن الجوي في أفريقيا من جانب بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، وسانجيف جاديا، الرئيس التنفيذي لشركة أسترال أفييشن.

وبموجب شروط مذكرة التفاهم، ستعمل الإمارات للشحن الجوي وأسترال أفييشن بشكل وثيق على عدد من المبادرات، والتي تشمل توسيع خيارات الشحن بين شركات الشحن واتفاقيات المساحات المخصصة، لتعزيز الاتصال وتعزيز وصول الشركات الأفريقية.

وقال بدر عباس: «تحتضن أفريقيا 11 من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، إلى جانب طموحات تجارية جريئة، وهناك إمكانات نمو هائلة في القارة. ونظراً لاتساع شبكتنا وأسطولنا من الطائرات ذات الهيكل العريض ومجموعة المنتجات المتخصصة، فإننا في وضع جيد لدعم الشركات للوصول إلى موردين وعملاء جدد في كل ركن من أركان العالم.

وتعزز هذه الشراكة مع أسترال أفييشن التزامنا الطويل الأمد بالسوق، مما يخلق فرصاً اقتصادية مفيدة للطرفين للحفاظ على تدفق البضائع بسرعة وموثوقية وكفاءة».



ويتواصل نمو التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وقارة أفريقيا، حيث تحتل دولة الإمارات حالياً المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابع أكبر مستثمر عالمي في أفريقيا.

ومؤخراً، وقعت الإمارات وكينيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتسريع التجارة والاستثمار في الزراعة والبنية التحتية والرعاية الصحية والسفر والسياحة والخدمات المالية والطاقة المتجددة.

وتدعم الاتفاقية بين الإمارات للشحن الجوي وأسترال أفييشن العلاقة المزدهرة وتضع الأساس لمزيد من النمو، من خلال تحسين تدفقات التجارة وتوليد فرص جديدة تساعد على تعزيز الاقتصادات العالمية، كما يساعد ذلك على تحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تهدف إلى زيادة صادرات أفريقيا إلى بقية العالم بنسبة 32 % بحلول عام 2035.