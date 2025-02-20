فنادق كورنثيا وشركة دبي جنرال بروبيرتيز تكشفان عن مشروع فائق الفخامة في دبي





يسرّ فنادق كورنثيا وشركة دبي جنرال بروبيرتيز الإعلان عن شراكتهما الاستراتيجية لإطلاق مشروع فندقي وسكني متميز في قلب دبي، حيث سيشكّل هذا المعلم البارز تحفة معمارية تجمع ما بين التصميم الراقي، والديكور الفاخر، والمرافق الاستثنائية، والخدمة الشخصية رفيعة المستوى. كما يشكّل هذا المشروع الطَموح الظهور الأول لعلامة كورنثيا في دبي، حيث ستحمل معها جوهر فلسفتها ونهجها المبتكر في عالم الضيافة، إذ تسعى من خلاله إلى إعادة رسم معالم الفخامة بأسلوب عصري متفرد.

يتمركز المشروع ضمن برجَين شاهقَين في شارع الشيخ زايد بالقرب من متحف المستقبل الشهير، حيث سيتجاوز ارتفاعه عتبة الـ500 متر ليصبح أحد أطول المباني في العالم. يتميّز التصميم المعماري للمشروع بطابعٍ عصري فريد، حيث تربط البرجَين ردهةٌ معلقة على ارتفاع أكثر من 200 متر، مما سيضفي لمسة استثنائية على أفق المدينة. ويُرسي هذا الإنجاز الهندسي معياراً جديداً في عالم الضيافة والفخامة في وجهة عالمية تزخر بمجموعة واسعة من الفنادق المصنّفة من فئة الخمس نجوم.

وتعليقاً على المشروع الجديد، صرّح سايمون كاسون، الرئيس التنفيذي لفنادق كورنثيا، قائلاً: "نفتخر باستقدام علامة كورنثيا إلى مدينة دبي العزيزة على قلبي والتي أقمتُ بين ربوعها لعقدٍ من الزمن. يجسّد هذا الصرح المعماري رؤية قيادات دبي الملهمة، ويأتي ثمرة شراكتنا الراسخة مع دبي جنرال بروبيرتيز. سيقدّم كلٌّ من الفندق والمساكن تجربة فريدة للضيوف، سواء من ناحية التصميم الرائد أم من ناحية المرافق الراقية، وسيوفّر الخدمة الاستثنائية التي لطالما اشتهرت بها علامة كورنثيا، فيما سيعكس جوهر فلسفتها السبّاقة".

من المتوقّع أن يصبح هذا المشروع أحد أبرز المعالم العالمية، حيث سيحتضن فندق كورنثيا دبي الفاخر من فئة الخمس نجوم، إلى جانب شقق ومساكن بنتهاوس تحمل بصمة العلامة وتنفرد بإطلالاتها البانورامية وديكورها الأنيق. كما سيستفيد الضيوف والمقيمون من إمكانية الدخول الحصرية إلى سبا كورنثيا المبتكر لتجارب العافية والذي يشمل مسابح داخلية وخارجية، ومعدات لياقة بدنية متطورة، فضلاً عن مدرّبين شخصيين، وخبراء في مجال العناية بالصحة والعافية، ليضمن تجربة استثنائية قلّ مثيلها في دبي. هذا وسيضم المشروع أربعة مداخل مختلفة لتسهيل حركة الضيوف والمقيمين.

اختارت شركة دبي جنرال بروبيرتيز شركة أتكنز رياليس لإنجاز مهام الهندسة المعمارية والاستشارات الهندسية. ستتولى شركة كيو بي التابعة لمجموعة كورنثيا إدارة المشروع الجديد الذي من المرتقب إكماله بحلول العام 2030. يتمتّع فريق كيو بي بخبرة واسعة في تطوير مشاريع مبتكرة وعالمية المستوى في قطاع الضيافة، حيث يبرع في تحويل رؤية عملائه وتطلّعاتهم إلى حقيقة ملموسة من خلال خدمة الكونسيرج الرائدة للمشاريع، لتضمن تنفيذ كل جانب من جوانب المشروع بأعلى درجات الدقة والعناية. .

وفي هذا السياق، علّق روبن زويرب، الرئيس التنفيذي لشركة كيو بي، قائلاً: "تسرّنا المساهمة في إنجاز هذا المشروع الرائد الذي سيقلب المقاييس بالتعاون مع دبي جنرال بروبيرتيز وعلامة كورنثيا. فنحن نحرص على توفير خدمة استثنائية لعملائنا، ونلتزم بالتميّز في كل مرحلة من مراحل المشروع، بدءاً من التخطيط وصولاً إلى التسليم، لنضمن لهم تجربة سلسة في التواصل والإدارة تتجاوز توقعاتهم. كما عمدنا إلى تطوير خدمة الكونسيرج الرائدة للمشاريع والقائمة على نهج متكامل في التصميم والتطوير، حيث يولي فريقنا المتمرّس عناية فائقة لأدقّ التفاصيل".

سيضمّ المشروع قاعة احتفالات ومساحات مخصّصة للفعاليات توفّر إطلالات آسرة على شاطئ جميرا، بالإضافة إلى خمسة مطاعم واستراحات راقية تقدم تجارب طعام استثنائية وسط إطلالات خلابة على البحر وأفق المدينة. كما سيشمل عدة مسابح على سطح المبنى، ومنها مسابح خاصة لشقق البنتهاوس وبعض المساكن المختارة، إلى جانب نادٍ خاص للأعضاء وحدائق خضراء غنّاء توفر بيئة هادئة في قلب المدينة، مما يعزز جودة الهواء ويوفر تجربة حياة مترفة. وسيجمع المشروع ما بين اللمسات الراقية والمرافق المتطوّرة ليواكِب أسلوب الحياة المعاصر بكلّ جوانبه.

سيشغل البرجان مساحة إجمالية تصل إلى 330,000 متر مربع، حيث سيوفّران إطلالات ساحرة على أفق شارع الشيخ زايد، وبرج خليفة، وبرج العرب، وشاطئ جميرا. وسيحتضن المشروع أعلى مسبح خارجي في العالم، حيث سيعلو أكثر من 500 متر فوق سطح الأرض وسيوفّر إطلالات بانورامية منقطعة النظير، لتترسّخ بذلك مكانة الفندق بصفته إحدى الوجهات الأكثر تميّزاً في العالم.

وبهذه المناسبة، صرّح جاسم العلي، المدير التنفيذي لشركة دبي جنرال بروبيرتيز، قائلاً: "يشرّفنا إطلاق هذا المشروع الطموح والجريء في مدينتنا العزيزة التي انطلقت منها مسيرتنا الواعِدة في قطاع التطوير العقاري. فلا شك في أنّ دبي هي مدينة رائدة عالمياً في مجال السياحة الفاخرة، ونتطلّع إلى طرح مفهومٍ جديد يرتقي بمعايير الضيافة في المدينة إلى آفاقٍ غير مسبوقة ليستقطب الضيوف المتميّزين من مختلف أنحاء العالم".