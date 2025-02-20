صفقات بيع عالية القيمة بمعرض دبي العالمي للقوارب 2025

شهد اليوم الثاني من الدورة الـ31 لمعرض دبي العالمي للقوارب نشاطاً مميزاً بفضل صفقات بيع القوارب عالية القيمة، والحوارات الملهمة والمتخصصة لمناقشة آخر تطورات القطاع تحت الأضواء المتلألئة لأبراج مرسى دبي.

وتركز النسخة الحالية من المعرض على قطاع جديد أساسي، يتمثل بإطلاق مسار مخصص للوساطة ومصمم لمساعدة المشترين لاستكشاف عالم القوارب الفاخرة المستعملة، وذلك إلى جانب استعراض اليخوت الفاخرة وفعاليات إطلاق المنتجات الجديدة التي تحظى باهتمام زوار المعرض.

وخصص معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأبرز عالمياً في مجال أسلوب الحياة البحرية، مساحة لشركات الوساطة العقارية مثلBurgess وBush & Nobl لاستعراض تشكيلة من المركبات المائية المستعملة عبر مختلف شرائح الأسعار، بدءاً من 160 ألفاً وصولاً إلى 8 ملايين دولار أمريكي.

ويعكس هذا التحول التطور الكبير الذي شهده الاقتصاد البحري لمنطقة الخليج، الذي يسجل حالياً اتجاه عدد متزايد من المشترين نحو اقتناء اليخوت الجاهزة التي يمكن الحصول عليها بشكل مباشر، كبديل عن اليخوت الفاخرة المخصصة حسب الطلب والتي يفضلها العديد من سكان الإمارة التي تُعد موطناً لعدد كبير من أصحاب الملايين.

سلّطت نسخة 2025 من معرض دبي العالمي للقوارب الضوء على قسم الوساطة العقارية، كما شهدت إقبالاً واسعاً على فعاليات الإطلاق الضخمة والإنجازات الكبيرة على مستوى القطاع.

وتكشف جلف كرافت، التي كانت مشاركاً دائماً في معرض دبي العالمي للقوارب منذ انطلاقته الأولى عام 1992، عن ثمانية طرازات جديدة من أصل 18 قارباً تعرضها هذا الأسبوع.

وكشفت الشركة المملوكة محلياً عن أن عملياتها في عام 2024 أسهمت بمبلغ 500 مليون درهم إماراتي في الاقتصاد الإماراتي من خلال بيع وتصدير 129 يختاً، كما زادت من قوتها العاملة بنسبة 10 % - حوالي 150 موظفاً - خلال الـ12 شهراً الماضية.

وتتوقع الشركة توفير 120 فرصة عمل جديدة مع افتتاح المركز الجديد لخدمات اليخوت الفائقة في عجمان منتصف العام، علماً أن المنشأة مزودة برافعة بقدرة 600 طن.

وقال محمد الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة جلف كرافت: «رسخت دولة الإمارات خلال الأعوام الأخيرة مكانتها كمركز مهم في قطاع أسلوب الحياة البحرية بفضل ما شهدته من تزايد ملحوظ في أعداد اليخوت الفاخرة التي تقصد دولة الإمارات، مما أسهم في زيادة الحاجة للشركات المتخصصة في خدمات التجديد والإصلاح، وبصفتنا من العلامات الرائدة في عالم بناء القوارب، نفخر بامتلاك القدرة لتوفير ما يتطلع إليه العملاء من احترافية ودعم وخدمات».

عروض تتجاوز الرصيف البحري

ويُعد يخت لامبورغيني 63 من أبرز الابتكارات المشاركة في المعرض، وهو قارب يُجسد قيم التصميم والأداء التي اشتهر بها صانع السيارات الإيطالي العريق.

وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يُعرض فيها أحد يخوت لامبورغيني في الشرق الأوسط، لتمنح الزوار فرصة للصعود على متنه والتعرّف على ما فيه من إبداعات الهندسة البحرية عن كثب.

كما تعزز هذه المشاركة مكانة المعرض كوجهة مفضلة لعمالقة القطاع من جميع أنحاء العالم.

كما يُمكن مشاهدة المزيد من إبداعات لامبورغيني في المعرض من خلال منطقة السيارات الفائقة، والتي تستقطب العديد من الزوار بفضل التشكيلة المتميزة المرتقبة هذا العام، بما فيها لامبورغيني ريفويلتو الخضراء، ولامبورغيني كونتاش البيضاء، وماكلارين سبيد تيل السوداء.

وبدوره، يحتضن معرض شرطة دبي المجاور اثنتين من الزلاجات المائية الرائدة، بينما يفخر فريق فيكتوري الإماراتي باستعراض كأس بطولة العالم للزوارق السريعة إكس كات.

ويُقدم المعرض لزواره تشكيلة متنوعة من عروض المأكولات التي تعكس طابعه العالمي، لا سيما في ضوء مشاركة الجهات العارضة من حوالي 60 دولة، بما فيها ثماني جهات تشارك للمرة الأولى من كرواتيا واليابان ولاتفيا ولوكمسبورغ وميانمار ورومانيا وسنغافورة وسلوفينيا.

وتُلبي عروض المأكولات المتنوعة تفضيلات ما يقرب من 35 ألف زائر متوقع، بما فيها من أطباق الأساي البرازيلية ووجبات الشاورما العربية وبطاطس بوتين بالكمأة وتزاتزيكي اليونانية، في مشهد غني يعكس تنوع ضيوف الرصيف البحري.

وبدورها، ستجد العائلات الكثير من العروض الكفيلة بالترفيه عن أطفالها، لا سيما من خلال حوض الغوص ونادي الأطفال المزود بأركان الليجو العملاقة.