«بريميير مارين» الإماراتية تسلم أول سفينة شحن بنيت محلياً إلى «أدنوك للإمداد والخدمات»

دبي - البيان

نجحت شركة «بريميير مارين إنجينيرنج سيرفسيس» في تسليم أول سفينة شحن تم بناؤها محلياً إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» للإمداد والخدمات. وتمثل السفينة «أدنوك B20» بداية لشراكة طويلة الأمد بين الشركتين بموجب عقد مدته 5 سنوات لإنتاج العديد من السفن متعددة الأغراض، بما في ذلك تسليم 8 سفن شحن في عام 2025 خلال المرحلة الأولى من الاتفاقية.

يبرز هذا التسليم قدرة الإمارات المتنامية في الهندسة البحرية وبناء السفن، حيث تم بناء سفينة «أدنوك B20» بالكامل داخل الدولة، وهي سفينة ذات سطح مستوٍ بطول 250 قدماً لخدمة مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاء.

أُقيم حفل التسليم الرسمي في حوض بناء السفن في أم القيوين بحضور ماركوس ديجونج، نائب الرئيس لحلول ومشاريع المنصات البحرية المتنقلة في أدنوك للإمداد والخدمات، وهيمانث تاندون، المدير الإداري لشركة «بريميير مارين إنجينيرنج سيرفسيس»، إلى جانب كبار المسؤولين وقادة الصناعة والضيوف.

وقال تاندون: نحن نفخر بتعزيز الشراكات طويلة الأمد مع عملائنا مثل أدنوك للإمداد والخدمات من خلال تقديم حلول مخصصة وفي الوقت المناسب ومستدامة تحافظ على أعلى المعايير. مع أدنوك للخدمات والإمداد، نحن نشكل مستقبل الصناعة البحرية في دولة الإمارات، وندفع عجلة التقدم، ونسهم في اقتصاد الإمارات. نحن فخورون بأن نقول إننا قمنا بتسليم السفينة أدنوك B20 قبل الموعد المحدد.

وفي معرض تسليط الضوء على أهمية الشراكة، قال ديجونج: «يسرنا استلام هذه السفينة الأولى من شركة «بريميير مارين إنجينيرنج سيرفسيس» قبل الموعد المحدد، ما يدعم استراتيجيتنا المستمرة لتوسيع الأسطول. لقد تم بناء هذه السفينة بالكامل في دولة الإمارات، وهذه السفينة تستعرض قدرات الدولة في بناء السفن والقدرات البحرية، وتبرز التزامنا بدفع النمو الصناعي المحلي». وأضاف: «إن أدنوك للإمداد والخدمات، وهي شركة عالمية رائدة ومتكاملة في قطاع لوجستيات الطاقة البحرية، تلعب دوراً حاسماً في قطاع الطاقة في دولة الإمارات، حيث تقدم خدمات لوجستية وخدمات نقل مختصة».