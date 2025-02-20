مطار دبي يستعد لاستقبال 280,000 مسافر يومياً

يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال أكثر من 2.5 مليون مسافر خلال الفترة من 20 إلى 28 فبراير، بمتوسط يومي يصل إلى 280,000 مسافر، فيما تبلغ الذروة يوم السبت 22 فبراير بأكثر من 295,000 مسافر. وتأتي هذه الحركة الكثيفة مدفوعةً بمجموعة من الفعاليات العالمية والعطلات المدرسية في أسواق رئيسية، مما يجعلها واحدة من أكثر الفترات ازدحاماً في مطار دبي الدولي.

ونصح مطار دبي الضيوف باستخدام مترو دبي للوصول إلى المطار والتنقل بين المبنيين 1 و3. كما نوه إلى أن موقف الحافلات الخاص بالواصلين إلى المبنى 1 سيكون خارج الخدمة بدءاً من 21 فبراير، ويمكن الاطلاع على خيارات النقل البديلة والجداول المحدّثة عبر موقع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وفي oneDXB، يعمل فريق المطار وشركاؤنا معاً لضمان سير العمليات بسلاسة، وليواصل أكثر مطارات العالم ازدحاماً تقديم تجربة سفر متميزة للجميع.