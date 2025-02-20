«إتش آر إي» تطلق مشروع «سكاي هيلز أسترا» في دبي

أطلقت «إتش آر إي للتطوير العقاري» المشروع السكني «سكاي هيلز أسترا» في البرشاء جنوب مقابل «دبي هيلز استيت».

ومن أكثر السمات المميزة للمشروع، توافقه مع أهداف دبي العطاء، ويعكس ذلك الشراكة التي وقعتها «إتش آر إي للتطوير العقاري» مؤخراً مع دبي العطاء، والتي التزمت من خلالها الشركة بتقديم مساهمة مالية قدرها 30 مليون درهم لدعم البرامج التعليمية للمؤسسة حول العالم.

وستسهم مبيعات الوحدات السكنية في المشروع بشكل مباشر في تعزيز تعليم الأطفال في البلدان النامية، وسيحصل السكان على شهادات شخصية من «دبي العطاء» وشركة «إتش آر إي للتطوير العقاري»، وذلك تقديراً لمشاركتهم في دعم تعليم الأطفال في البلدان النامية.

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: «إن التعليم هو المحرك الرئيسي لبناء مستقبل مشرق، ومع ذلك لا يزال ملايين الأطفال حول العالم يفتقرون إلى فرص الحصول على التعليم السليم. ومن خلال شراكتها مع «دبي العطاء»، تعمل شركة «إتش آر إي للتطوير» على إعادة تعريف مفهوم العقارات الموجهة نحو التأثير من خلال تمكين مالكي العقارات من المساهمة في التأثير العالمي الهادف. وتثبت الشركة أن العقارات يمكن أن تكون قوة من أجل الخير من خلال تحويل كل عملية شراء منزل إلى استثمار في التعليم العالمي. ويشكل هذا النموذج المبتكر للعطاء مثالاً يحتذى به للقطاعات الأخرى أيضاً، حيث يُبرز كيف يمكن للشركات دمج التأثير الاجتماعي في صميم عملياتها وتحقيق التغيير المستدام».

وقال وسام بريدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش آر إي للتطوير العقاري»: «يرسي مشروع «سكاي هيلز أسترا» السكني معايير مبتكرة، حيث يوفر للسكان أفضل نمط للحياة العصرية وسبل الراحة وسط المناظر الخلابة في دبي، فضلاً عن أن شراء الوحدات السكنية في هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في توفير مستقبل أكثر إشراقاً لعدد كبير من الأطفال في جميع أنحاء العالم».