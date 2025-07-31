طيران الإمارات تُطلق رحلتها اليومية إلى هانغتشو رسمياً وتوسّع شبكتها في البر الرئيسي للصين إلى 5 وجهات

أطلقت طيران الإمارات رسمياً خدمتها اليومية الجديدة إلى هانغتشو، لتصبح البوابة الخامسة لها في البر الرئيسي للصين، والثانية التي تضيفها خلال أقل من شهر بعد شينزن.

وحطّت الرحلة الافتتاحية "ئي كيه 310" في مطار هانغتشو شياوشان الدولي أمس وسط ترحيب حار من كبار الشخصيات والمسؤولين في المطار، وتحية تقليدية برشاشات المياه. وحصل ركاب الرحلة الافتتاحية القادمة من دبي على هدايا تذكارية بهذه المناسبة، شملت سلاسل مفاتيح وشهادات وعبوات من الشاي الصيني.

وضمّت الرحلة الافتتاحية مسافرين من مختلف أنحاء شبكة طيران الإمارات العالمية، من أسواق رئيسية مثل دولة الإمارات ونيجيريا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية والبرازيل، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من طيران الإمارات وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الدولية.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "أصبحت الصين واحدة من أكبر أسواق الطيران في العالم، ونحن فخورون في طيران الإمارات بدورنا في دعم هذا النمو. يمثل إطلاق وجهتين جديدتين خلال شهر واحد إنجازاً مهماً يعكس التزامنا العميق بالبر الرئيسي للصين، ويعزز الزخم الذي اكتسبناه ضمن استراتيجيتنا للنمو في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا على مدى العام الماضي".

وأضاف: "مع تزايد الطلب، نحن متفائلون بأن شبكتنا العالمية ستواصل ربط الأفراد والشركات والاقتصادات في آسيا وما بعدها. ونود أن نشكر الإدارة العامة للطيران المدني في الصين، ومطار هانغتشو شياوشان الدولي، وجميع شركائنا المحليين على دعمهم في إطلاق هذه الوجهة بنجاح".

وتُشغّل طيران الإمارات الرحلة على متن طائرتها البوينج ER300-777، حيث تغادر الرحلة "ئي كيه 310" من دبي الساعة 09:40 لتصل إلى هانغتشو الساعة 22:00. أما رحلة العودة "ئي كيه 311" فتغادر هانغتشو الساعة 00:10 بعد منتصف الليل، لتصل إلى دبي الساعة 04:55 فجراً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وهانغتشو).

وتوفّر الخدمة الجديدة توقيت مناسب لربط المسافرين القادمين من 40 وجهة في أوروبا، و21 في إفريقيا، و13 في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى البرازيل والأرجنتين، بهانغتشو عبر دبي. كما يمكن للمسافرين من هانغتشو الاستفادة من رحلات ربط مريحة إلى مدن رئيسية مثل إسطنبول وبرشلونة والقاهرة وجوهانسبرغ.

وتوفر طائرة البوينج 777 سعة شحن في عنبر الشحن السفلي تصل إلى 16 طناً لكل رحلة، ما يمكّن من نقل الشحنات الحساسة للوقت بكفاءة، مثل بضائع التجارة الإلكترونية والأدوية والأجهزة الذكية وغيرها من المنتجات عالية القيمة.

وتُعد هانغتشو واحدة من أكبر مراكز التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في العالم، وتتميز بمنظومة رقمية متكاملة وبنية لوجستية متقدمة، ما يجعلها بوابة دولية رئيسية للعديد من العلامات الصينية.

وبفضل شبكة "الإمارات للشحن الجوي" التي تمتد عبر القارات الست، واتصالها السريع عبر مركزها في دبي، يمكن نقل البضائع من هانغتشو ومنطقة دلتا نهر يانغتسي إلى الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية في وقت أقصر، ما يعزز أداء سلاسل التوريد ويقلل من وقت التسليم.

وتشغّل طيران الإمارات حالياً 49 رحلة أسبوعياً إلى خمس مدن رئيسية في الصين هي بكين، شنغهاي، قوانغتشو، شينزن، وهانغتشو. كما أطلقت خدمة السيارة مع سائق المجانية لعملاء الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في هانغتشو، ما يوسع نطاق هذه الخدمة الفاخرة إلى أكثر من 70 مدينة حول العالم، تشمل بكين وشنغهاي ولندن وباريس ودبي وميلانو، وتشمل الخدمة حالياً التوصيل المجاني داخل دائرة نصف قطرها 80 كيلومتراً من مطار هانغتشو شياوشان، باستخدام سيارات مرسيدس-بنز الفئة E. (تطبق الشروط والأحكام)

ومع انضمام هانغتشو إلى شبكة الوجهات المتنامية لطيران الإمارات في الصين، تسهم الناقلة في تعزيز ممر جوي قوي للتجارة والسياحة والتبادل الرقمي بين الصين والشرق الأوسط، وما بعده. كما تفتح الوجهة الجديدة آفاقاً جديدة أمام العلامات التجارية الصينية للوصول إلى جمهور عالمي، وتوفّر لعملاء طيران الإمارات خيارات أوسع للوصول إلى هذا المركز التقني الحيوي.

وستوفر طائرة الإمارات البوينج 777-300ER للمسافرين تجربة سفر مميزة في ثلاث درجات للمقصورات، تتضمن 8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً مريحاً في درجة الأعمال، و304 مقاعد في الدرجة السياحية. كما سيحظى المسافرون إلى هانغتشو بفرصة الاستمتاع بنظام الترفيه الجوي الحائز جوائز ice، والذي يضم أكثر من 6500 قناة ترفيهية عند الطلب بأكثر من 40 لغة، من بينها الصينية، وبالإضافة إلى ذلك، سيستمتع المسافرون بأشهى الأطباق المستوحاة من المنطقة، تضم مجموعة من الأطباق والمأكولات الصينية.

ومن خلال اتفاقيات تبادل الرموز والإنترلاين مع خطوط جنوب الصين الجوية، والخطوط الجوية الصينية "إير تشاينا"، وخطوط سيتشوان الجوية، توفر طيران الإمارات رحلات ربط معززة إلى وجهات أبعد داخل الصين.

إلى جانب خدمات الطيران، تلتزم طيران الإمارات بدعم قطاع السياحة الصيني من خلال شراكات استراتيجية. ففي العام الماضي، وقّعت الناقلة مذكرة تفاهم مع المركز الثقافي الصيني في الإمارات للترويج للصين كوجهة رئيسية عبر شبكتها العالمية.

ويستفيد المسافرون من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من إمكانية السفر إلى الصين دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوماً، مما يجعل رحلات العمل والسياحة إلى البر الرئيسي للصين أكثر سهولة.