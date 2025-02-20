"دبي للإنترنت" تُعزز اقتصاد الإمارة بــ100 مليار درهم خلال 15 عاماً

اهمت مدينة دبي للإنترنت في ضخّ 100 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي في دبي على مدى 15 عاماً الماضية. وقد أشارت إلى ذلك نتائج دراسة تقييم أثر مدينة دبي للإنترنت، التي أجريت بالشراكة مع شركة "أكسنتشر" الاستشارية للوقوف على آراء ووجهات نظر نخبة واسعة من الشخصيات البارزة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم أثر مساهمة مدينة دبي للإنترنت، وهي من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم والوجهة الرائدة لأبرز شركات التكنولوجيا في المنطقة، بالأرقام على الاقتصاد الرقمي في دبي منذ تأسيسها في عام 1999. وتأتي هذه الدراسة في ظلّ النمو المستمرّ الذي تشهده دبي باعتبارها وجهةً عالميةً رائدةً لأبرز شركات التكنولوجيا، بما يتماشى مع الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية على غرار أجندة دبي الاقتصادية D33. وتسهم مدينة دبي للإنترنت اليوم بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في دبي.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، أكد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أنّ مدينة دبي للإنترنت لعبت منذ أكثر من 25 عاماً دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في المنطقة حيث أسهمت في تطوير ابتكارات غير مسبوقة وذات أثر ملموس، انسجاماً مع رؤية دبي الثاقبة والطموحة لتوظيف التقنية والتكنولوجيا الحديثة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وصناعة المستقبل.

وقال: "تعكس هذه الدراسة التزام مدينة دبي للإنترنت الراسخ بتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية لتعزيز النمو المستدام لاقتصادنا ومجتمعنا، من خلال الاستمرار في توفير أفضل بيئة لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية. ونؤكد اليوم حرصنا على مواصلة التعاون مع مختلف جهات القطاع لرسم مستقبل عماده التآزر في سبيل الابتكار، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33".

وتشير دراسة الأثر إلى إسهام مجمّع مدينة دبي للإنترنت في إيجاد أكثر من 125 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات التكنولوجيا، مع تخصيص استثمارات بقيمة 1.6 مليار درهم إماراتي لدعم تنمية المواهب على مرّ السنين. وتضمّ مدينة دبي للإنترنت 4 آلاف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، بما فيها الشركات المصنّفة ضمن قائمة "فورتشن 500" والشركات الناشئة، والتي يعمل فيها ما يزيد عن 31 ألف موظف متخصّص.

وقد احتفت مدينة دبي للإنترنت في عام 2024 بذكرى مرور 25 عاماً على تأسيسها، حيث كان قد أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاقها في 29 أكتوبر 1999 بهدف تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في دبي ودولة الإمارات.

وتشير دراسة الأثر إلى أهمية البنية التحتية المتطورة والداعمة للابتكار والتي تتمتّع بها مدينة دبي للإنترنت في تزويد الخبراء والمتخصّصين، بمَن فيهم روّاد الذكاء الاصطناعي، من أكثر من 150 دولة حول العالم بمنصّة مشتركة لإطلاق أعمالهم وتوسيع نطاقها، مستفيدين من مكانة دبي كبوابة للتوسّع على المستوى العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، تقدّم مدينة دبي للإنترنت لعملائها دعماً تشغيلياً لا مثيل له، بما في ذلك تسهيل حصول الشركات على أكثر من 200 خدمة ذكية حكومية ومؤسسية من خلال بوابة "axs" التابعة لمجموعة تيكوم، وذلك بهدف تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في مجمّعها الرائد.

وينعكس نجاح منصّات مدينة دبي للإنترنت لتطوير المواهب وتبادل المعرفة جلياً من خلال النمو الملحوظ الذي تشهده عاماً بعد عامٍ على مستوى مجمّعها. والجدير بالذكر أيضاً أنّ الكوادر النسائية تمثل أكثر من 25% من القوى العاملة في مدينة دبي للإنترنت، علماً أنّه منذ العام 2021 تضاعف عدد الشركات الناشئة التي تديرها كوادر نسائية ضمن حاضنة الأعمال in5 للتكنولوجيا، وهي حاضنة الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم والمتخصّصة بدعم شركات التكنولوجيا الناشئة من مقرّها في مدينة دبي للإنترنت. وقد ساهمت مدينة دبي للإنترنت في تمكين الشركات الناشئة من الحصول على تمويلات واستثمارات بقيمة إجمالية بلغت 8 مليار درهم إماراتي على مرّ السنوات الماضية، حيث تضم الوجهة نخبة من شركات اليونيكورن بما في ذلك "كريم" و"سوق.كوم".

ولطالما ساهمت مدينة دبي للإنترنت في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في دبي منذ تأسيسها، عبر استقطاب نخبة من أكبر الشركات في مجال التكنولوجيا على مدى 25 عاماً وتنظيم أكثر من 800 فعالية منذ العام 2021، لتسهيل تبادل المعرفة وتنمية مختلف المواهب. ويضمّ مجتمع مدينة دبي للإنترنت مجموعة من أبرز قادة القطاع حول العالم، بما في ذلك شركات "أوراكل" و"ساب" و"ديل أمازون" و"جوجل" و"تنسنت" و"هواوي" و"ماستركارد" و"ڤيزا". وتُعدّ الشركات العالمية الرائدة "3M" و"آي بي إم" و"إريكسون" و"سيسكو" من الشركات التي تملك وتدير 19 مركزاً للابتكار والبحث والتطوير في مدينة دبي للإنترنت، للإسهام بدورها في مسيرة التقدّم التكنولوجي الطموحة في دبي.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية وحي دبي للتصميم.