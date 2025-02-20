1.7 مليار درهم أرباح قياسية لـ«الاتحاد للطيران» 2024

أعلنت الاتحاد للطيران، نتائجها المالية للعام 2024 محققةً أداءً استثنائياً في جميع المؤشرات الرئيسة، فقد بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 1.7 مليار درهم «476 مليون دولار» مدفوعاً بإيرادات الركاب المسافرين التي وصلت إلى 20.8 مليار درهم «5.7 مليارات دولار»، وإيرادات الشحن التي سجلت 4.2 مليارات درهم «1.1 مليار دولار».

ونقلت الاتحاد للطيران 18.5 مليون مسافر خلال العام الماضي، محققةً نمواً بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر على الطلب القوي والمستدام عبر شبكتها المتوسعة.

وشهد إجمالي الإيرادات نمواً بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 25.3 مليار درهم «6.9 مليارات دولار».

وارتفعت إيرادات المسافرين بمقدار 4.2 مليارات درهم أي بنسبة 25% مقارنة بعام 2023، كما سجّلت إيرادات الشحن نمواً 24%، مدفوعةً بزيادة السعة وارتفاع حجم الشحن المنقول، حيث ارتفعت أطنان الشحن المنقولة بنسبة 12%، إلى جانب تحسن العائدات خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وارتفع عدد موظفي الاتحاد للطيران إلى أكثر من 11 ألف موظف، مع توظيف أكثر من 2,000 موظف جديد، وترقية 1,500 موظف ضمن مختلف الإدارات.

وشهدت مبادرات استقطاب المواهب الوطنية تقدماً لافتاً، إذ أكمل أكثر من 70 طياراً إماراتياً متدرباً برنامجهم التدريبي بنجاح، بينما استقطب أحدث برامج تدريب للطيارين أكثر من 3,000 طلب التحاق، واليوم، يُمثل المواطنون الإماراتيون 20% من القوى العاملة في الاتحاد للطيران.

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للطيران: نواصل توسيع شبكتنا وتعزيز خدماتنا، نؤكد التزامنا بربط المزيد من المسافرين بأبوظبي، ودعم الطموحات السياحية للإمارة، تحقيقاً لرؤيتنا في أن نكون شركة الطيران التي يتطلع الجميع إلى السفر على متن رحلاتها حول العالم.