«الإمارات للشحن الجوي» تنقل 3820 طن بضائع من وإلى أفريقيا أسبوعياً

أكدت الإمارات للشحن الجوي التزامها المستمر منذ ما يقرب من 4 عقود بقارة أفريقيا، وذلك خلال مشاركتها في معرض الشحن الجوي في أفريقيا Air Cargo Africa والذي يجمع قادة قطاع الشحن واللوجستيات والمنعقد في نيروبي حتى الغد.

وكشفت الناقلة عن نقلها في المتوسط 3820 طناً من الشحنات من وإلى أفريقيا أسبوعياً، مما يعزز من مسارات التجارة ويفتح الفرص أمام المصنعين والتجار والمصدرين من قارة أفريقيا للتواصل مع الشركات في جميع أنحاء العالم.

وقال خالد الهنائي، نائب الرئيس للشحن التجاري لأفريقيا والإمارات والشرق الأوسط في الإمارات للشحن الجوي: «تمثل أفريقيا سوقاً رئيسياً للإمارات للشحن الجوي منذ أول رحلاتنا إليها في عام 1986، ومنذ ذلك الحين ونحن نواصل تعزيز حضورنا وتوسيع نشاطنا.

تعد هذه الفترة مهمة لخدمة أفريقيا، خاصة مع السياسات التحولية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي ستسهم في تشكيل مسار التنمية الاقتصادية في المنطقة وتعزيز فرص التجارة على المستويين الإقليمي والدولي. ومن خلال تسهيل حركة التجارة، فإننا نعمل على ربط الأسواق غير المخدومة بسلاسل الإمداد العالمية، مما يخلق فرصاً اقتصادية وتجارية متبادلة تعزز الاقتصادات العالمية».

وبدأت الإمارات للشحن الجوي عملياتها إلى أفريقيا في أبريل 1986، أي بعد أقل من عام على بدء عملياتها، من خلال رحلات مباشرة بين دبي والقاهرة. وعلى مدار 39 عاماً، عملت الناقلة على توسيع عملياتها بشكل ثابت، مما زاد من السعة، والموانئ الجوية.

وعدد الرحلات لتلبية احتياجات العملاء المحليين والدوليين بشكل أفضل، وفي عام 2025، تُشغل الإمارات للشحن الجوي ثماني طائرات شحن مجدولة و172 طائرة ركاب إلى 20 وجهة عبر المنطقة أسبوعياً، وعبر أكثر من 145 وجهة ضمن شبكتها العالمية الواسعة، تسهم الإمارات للشحن الجوي في تسهيل النقل السريع والفعال للبضائع، مما يدعم الشركات الأفريقية في تصدير واستيراد منتجاتها إلى مختلف أنحاء العالم.

وتضطلع الإمارات للشحن الجوي بدور أساسي في التجارة العالمية، حيث تضمن حركة البضائع إلى ومن الأسواق الأفريقية الرئيسية. وفي عام 2024، نقلت الإمارات للشحن الجوي أكثر من 91930 طناً من السلع القابلة للتلف من الوجهات الأفريقية.

مما جعلها أكبر ناقل للسلع من المنطقة، وبفضل عبوات الشحن المُجهزة بأنظمة تهوية وتحكم في درجة الحرارة، تمكنت من نقل العديد من المنتجات مثل الفراولة من مصر، والمأكولات البحرية من جنوب أفريقيا، واللحوم المبردة من تنزانيا، والفواكه الطازجة من غانا، والموز من أوغندا، وغيرها الكثير.