69.4 % نمو الشركات الصينية المسجلة بغرفة أبوظبي 2024

كشفت غرفة أبوظبي عن ارتفاع عدد الشركات الصينية المسجلة في الغرفة بنسبة 38% خلال العام 2023، و69.4% في العام 2024، الأمر الذي يعكس جاذبية أبوظبي لقطاع الأعمال ومجتمع الاستثمار في الصين.

جاء ذلك خلال فعالية «لقاء الأعمال أبوظبي ـ شنغهاي» الذي نظمته غرفة أبوظبي في مدينة شنغهاي الصينية، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وسوق أبوظبي العالمي، وغرفة تجارة وصناعة شنغهاي.

وذلك ضمن فعاليات زيارة وفد اقتصادي من إمارة أبوظبي برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي إلى جمهورية الصين الشعبية.

شهدت الفعالية تنظيم اجتماعات ثنائية ولقاءات أعمال بين أعضاء الوفد المشارك من الجهات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص في أبوظبي، مع المستثمرين ومسؤولي الشركات الصينيين، بهدف تعزيز التدفقات الاستثمارية والتجارية من الصين إلى أبوظبي، وتدعم توّسع الشركات المحلية في الأسواق الصينية.

واستعرضت اللقاءات مقومات منظومة الأعمال الواعدة في أبوظبي، بما يتيح لمجتمع الأعمال الصيني الاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة للأعمال التي تتمتع بها الإمارة، والماضية بوتيرة متسارعة نحو النمو والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وقال شامس الظاهري النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: يأتي تنظيم لقاء الأعمال في شنغهاي في إطار تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي والصين، إضافة إلى دعم المستثمرين والشركات المحلية لعقد شراكات بناءة في الصين، ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.