«دبي لصناعات الطيران» تسلم طائرة للخطوط الكينية

أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، أمس، تسليم طائرة بوينج 737-800 إلى الخطوط الجوية الكينية خلال حفل أقيم في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحضور ديفيس تشيرشير، سكرتير مجلس الوزراء الكيني، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا في الخطوط الجوية الكينية، وعدد من مسؤولي «دبي لصناعات الطيران».

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: تسليم هذه الطائرة إلى الخطوط الجوية الكينية يمثل إنجازاً مهماً ضمن شراكتنا والعلاقة المتينة التي تجمع بين الشركتين منذ 20 عاماً.

وأوضح تارابور أن انضمام طائرة بوينج 737-800 إلى أسطول الخطوط الجوية الكينية من شأنه أن يساعد في تلبية الطلب المتزايد على السفر الإقليمي ويدعم جهود الشركة لتوسيع شبكة رحلاتها. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة خلال السنوات المقبلة.

وقال آلان كيلافوكا، العضو المنتدب للمجموعة والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكينية: اتفاقية الإيجار مع دبي لصناعات الطيران إشارة واضحة لقطاع الطيران بأن الخطوط الجوية الكينية شريك موثوق وحريص على مواكبة وتمتلك شركة دبي لصناعات الطيران وتدير وتلتزم بامتلاك أكثر من 500 طائرة، بما في ذلك 196 طائرة من عائلة بوينج 737، مع خطط لتوسيع أسطولها لتلبية الطلب المتزايد في السوق.