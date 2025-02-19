المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات: معرض دبي الدولي للقوارب منصة بارزة لتعزيز التعاون

أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات، أن معرض دبي الدولي للقوارب يعد منصة بارزة تعزز دور إيطاليا باعتبارها سادس أكبر مصدر للمنتجات البحرية إلى الإمارات، بحصة سوقية تبلغ 5.19 %.

ومن خلال الجناح الإيطالي، تعمل الوكالة الإيطالية للتجارة و«كونفيندستريا نوتيكا» على تعزيز التعاون التجاري طويل الأمد، وجذب اللاعبين الرئيسيين في القطاع من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: يلعب المعرض دوراً حاسماً في تعزيز التجارة والاستثمار وتبادل التكنولوجيا، لا سيما في حلول اليخوت المستدامة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لرؤية الإمارات 2030. ومن المتوقع أن يتعمق هذا التعاون مستقبلاً من خلال البعثات التجارية والاجتماعات الثنائية والمبادرات المشتركة في مجال الاستدامة، مما يعزز النفوذ الإيطالي في القطاع البحري الإقليمي.

وتابع: سيسلط الجناح الإيطالي، الذي تنظمه الوكالة الإيطالية للتجارة بالتعاون مع «كونفيندستريا نوتيكا» ووزارة الخارجية الإيطالية، الضوء على أحدث التقنيات البحرية.

تشمل الاتجاهات الرئيسية أنظمة الدفع الهجينة والكهربائية، والوقود المتجدد، والمواد المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، بما يتماشى مع التحول المستدام للصناعة.

كما سيعرض المصنعون الإيطاليون أحدث الآليات والتصاميم المتطورة لليخوت وابتكارات بناء السفن المستدامة.

ويؤكد التزام الصناعة بمزج الفخامة بالاستدامة على ريادة إيطاليا في القطاع البحري العالمي، مما يجعل هذا المعرض وجهة لا بد من زيارتها للمستثمرين والمحترفين في المجال.

وقال: يواصل قطاع اليخوت الفاخرة في الإمارات ازدهاره، مدفوعاً بارتفاع عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والسياحة البحرية الفاخرة، وتطوير المراسي العالمية المستوى.

وتلعب الحرفية الإيطالية دوراً محورياً في تشكيل هذا السوق، حيث تستحوذ إيطاليا على أكثر من 50 % من طلبات اليخوت الفاخرة عالمياً.

وبفضل تصاميمها الأنيقة وهندستها الدقيقة وأدائها العالي، تظل العلامات التجارية الإيطالية الخيار المفضل للمشترين في الإمارات الباحثين عن التميز. كما أن الطلب المستمر على اليخوت الفاخرة المستدامة، المزودة بأنظمة دفع هجينة وابتكارات صديقة للبيئة، يعزز مكانة إيطاليا كرائدة في التصميم والتكنولوجيا الخضراء.

ويوفر معرض دبي الدولي للقوارب فرصة رئيسية للعلامات التجارية الإيطالية لاستعراض كيفية تلبية توقعات عملاء النخبة في الإمارات.

وتابع: تتصدر إيطاليا مشهد تصنيع اليخوت المستدامة، حيث تقود التطورات في أنظمة الدفع الهجينة، والمحركات الكهربائية، ودمج الوقود المتجدد.

ومن خلال لجنة الاستدامة التابعة لاتحاد الصناعة البحرية الإيطالي، تعمل إيطاليا على وضع معايير جديدة على المستوى العالمي.

كما أن حصول معرض جنوة الدولي للقوارب على شهادة ISO 20121 للإدارة المستدامة للفعاليات يعكس دور إيطاليا في تعزيز الممارسات البيئية الواعية. وتتوافق هذه الجهود بشكل وثيق مع أجندة الاستدامة في الإمارات، مما يعزز التعاون في تعزيز المسؤولية البيئية البحرية.

ومن خلال قيادتها للانتقال إلى اليخوت منخفضة الانبعاثات وعالية الكفاءة، تؤثر إيطاليا على اللوائح الدولية وتشجع على تبني الابتكارات المستدامة في صناعة اليخوت عالمياً.

وأوضح: يعود النجاح القوي لإيطاليا في القطاع البحري الإماراتي، حيث بلغت صادراتها 133 مليون يورو وحصتها السوقية 5.19 % في عام 2024، إلى مزيج من الحرفية المتميزة والابتكار والعلاقات التجارية الاستراتيجية.

وتشتهر الشركات الإيطالية المصنعة لليخوت بتصاميمها الراقية وهندستها الدقيقة وجاذبيتها الفاخرة، مما يجعلها الخيار الأول للمشترين في الإمارات.

بالإضافة إلى ذلك، يتماشى التزام إيطاليا بالاستدامة، من خلال استثماراتها في أنظمة الدفع الهجينة والوقود المتجدد والتقنيات المتوافقة مع معايير ESG، مع أهداف رؤية الإمارات 2030، مما يعزز فرص التجارة.

كما لعبت استراتيجيات توسيع السوق الإيطالية، بما في ذلك البعثات التجارية والاجتماعات الثنائية والتعاون طويل الأمد مع الجهات المعنية في الإمارات، دوراً رئيسياً في الحفاظ على نفوذها في القطاع البحري الإقليمي.

ومن خلال مواكبة متطلبات السوق باستمرار، تظل إيطاليا رائدة في إنتاج اليخوت الفاخرة، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الملاحة البحرية المزدهر في الإمارات.

وقال: تلعب الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA) دوراً محورياً في تعزيز حضور إيطاليا في معرض دبي الدولي للقوارب من خلال تنظيم الجناح الإيطالي بالتعاون مع «كونفيندستريا نوتيكا» ووزارة الخارجية الإيطالية.

وتوفر هذه المبادرة منصة مرموقة لـ20 شركة إيطالية رائدة لاستعراض أحدث التطورات في صناعة اليخوت وتصميم اليخوت الفاخرة والتقنيات البحرية المستدامة.

كما تسهل ITA فرص التواصل التجاري والاجتماعات الثنائية والبعثات التجارية والشراكات مع الجهات الإماراتية، مما يضمن بقاء العلامات التجارية الإيطالية في طليعة تطورات الصناعة.

وتسلط الوكالة الضوء أيضاً على ريادة إيطاليا في مجال الاستدامة من خلال الترويج للابتكارات البيئية التي تتماشى مع الأهداف البيئية البحرية لدولة الإمارات.

ومن خلال هذه الجهود، تعزز ITA العلاقات التجارية بين إيطاليا والإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، مما يرسخ التعاون التجاري طويل الأمد ويعزز سمعة إيطاليا كقوة عالمية في قطاع اليخوت الفاخرة.