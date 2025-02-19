100 مليار درهم مساهمة دبي للإنترنت في اقتصاد الإمارة خلال 15 عاماً

كشفت دراسة حديثة، أجرتها مدينة دبي للإنترنت بالتعاون مع شركة "أكسنتشر"، عن إسهام المدينة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بقيمة 100 مليار درهم خلال الـ 15 عاماً الماضية، إلى جانب توفير أكثر من 125 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع التكنولوجيا.

وأوضحت الدراسة أنّ مدينة دبي للإنترنت، وهي إحدى مجمّعات الأعمال العشرة التابعة لمجموعة تيكوم، تُعدّ الوجهة الرائدة لأبرز شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المنطقة، حيث تضمّ أكثر من 4 آلاف شركة عالمية وإقليمية، بما في ذلك شركات مدرجة في قائمة “فورتشن 500”، ويعمل بها أكثر من 31 ألف موظف متخصص.

وأكد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أنّ المدينة لعبت دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الرقمي في دبي منذ تأسيسها قبل 25 عاماً، مشيراً إلى أنّها تسهم حالياً بنسبة 65 % من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في الإمارة، ما يعكس نجاحها في استقطاب أبرز الشركات التقنية العالمية.

وأشار المالك إلى أنّ الدراسة تعكس التزام مدينة دبي للإنترنت بتوفير بيئة أعمال مثالية لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، مؤكداً مواصلة التعاون مع القطاع الخاص والحكومي لتعزيز الابتكار والنمو المستدام. وتطرقت الدراسة إلى دور المدينة في تنمية المواهب، حيث استثمرت 1.6 مليار درهم لدعم برامج التطوير المهني واستقطاب الكفاءات، كما ساهمت في تمكين الشركات الناشئة من الحصول على تمويلات واستثمارات بقيمة 8 مليارات درهم، حيث تحتضن مجموعة من شركات “اليونيكورن” مثل “كريم” و”سوق.كوم”.

كما أوضحت الدراسة أنّ البيئة المتكاملة التي توفرها مدينة دبي للإنترنت تدعم الابتكار، إذ تضم 19 مركزاً للبحث والتطوير تابعة لكبرى الشركات العالمية، بما في ذلك “آي بي إم”، و”إريكسون”، و”سيسكو”، إضافة إلى أكثر من 800 فعالية نظمتها المدينة منذ 2021 لتعزيز تبادل المعرفة وتنمية المهارات.

وأشارت الدراسة إلى أنّ البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها المدينة جعلتها وجهة جاذبة لروّاد الأعمال والخبراء من أكثر من 150 دولة، حيث تستفيد الشركات العاملة فيها من خدمات تشغيلية متكاملة، تشمل تسهيلات الحصول على أكثر من 200 خدمة حكومية ذكية عبر بوابة “axs” التابعة لمجموعة تيكوم، ما يعزز سهولة ممارسة الأعمال.