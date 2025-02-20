غرف دبي تحصل على شهادة النضج المؤسسي في الابتكار

حصلت غرف دبي على شهادة «النضج المؤسسي في الابتكار» من المستوى الثالث، والتي يمنحها المعهد العالمي لإدارة الابتكار «GIMI»، الذي يتخذ من مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية مقراً له، لتكون بذلك أول غرفة تجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة.

وتعتبر الشهادة دليلاً ملموساً على التزام غرف دبي بنشر ثقافة الابتكار بما يدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية واحتياجات العملاء. ويأتي حصول الغرف على الشهادة نتيجة لتبنيها عمليات ومقاييس رائدة، وبرامج متطورة تسهم في تعزيز دور الابتكار في جميع الممارسات المؤسسية.

وتضع غرف دبي الابتكار في صدارة أولوياتها، وتحرص على دمجه في جميع مبادراتها الاستراتيجية تماشياً مع الخطط والأهداف التنموية في إمارة دبي، إذ تستند في هذه الجهود على خريطة طريق وإطار عمل متكامل بما ينسجم مع الاستراتيجيات المعتمدة في الإمارة.

وتدير الغرفة دفة الابتكار من خلال فريق متخصص يلعب دوراً مهماً في تحفيز التعاون من خلال الشراكات والبرامج التدريبية والمنصات المتخصصة.

كما تركّز جهود الغرف في مجال الابتكار على الشركاء الداخليين والخارجيين، بهدف تحقيق قيمة مضافة على المستوى المؤسسي. وتشمل مبادراتها مجالات مثل الأتمتة، والتحول الرقمي، والتقنيات الحديثة، حيث يتم قياس أدائها وتأثيرها من خلال مجموعة متنوعة من المؤشرات.

ويعتبر المعهد العالمي لإدارة الابتكار «GIMI» أكبر مؤسسة عالمية غير ربحية قائمة على العضوية مكرسة لقيادة معايير إدارة الابتكار، ويعمل على ترسيخ الابتكار كمنهجية متكاملة في قطاع الأعمال يمكن تدريسها في المؤسسات الأكاديمية والهيئات المهنية.