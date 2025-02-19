ستاندرد تشارترد يطلق أول تمويل تجاري متصل بالاستدامة متعددة الدول

أعلن ستاندرد تشارترد عن الإطلاق الناجح لأول تسهيل تمويلي تجاري مرتبط بالاستدامة لصالح سيمنس للطاقة، والذي يغطي ثمانية أسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان.

ويرتبط هذا التسهيل الفريد من نوعه بأهداف استدامة قابلة للقياس، ويقدم حوافز قائمة على الأداء في مختلف المعاير تتضمن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتقليل معدل الإصابات القابلة للتسجيل في الشركة. كما يشمل التسهيل توفير الضمانات وخطابات الاعتماد، مما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الواسعة لـسيمنس للطاقة، ويقدم نموذجاً مبتكراً للتمويل التجاري المسؤول.

وقال روبرتو هورنويج، الرئيس العالمي المشارك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والرئيس التنفيذي لأوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط وأفريقيا في ستاندرد تشارترد: «يعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة تتجاوز الممارسات التقليدية. فمن خلال ربط التمويل التجاري بمؤشرات أداء بيئية واجتماعية ملموسة، ندفع عجلة الابتكار المالي ونمكّن عملاءنا من تحقيق طموحاتهم في مجال الاستدامة، الأمر الذي يضع معياراً جديداً للتمويل التجاري المسؤول».

وأضاف روبرت ماكآنالي، نائب الرئيس الأول للخزانة والتمويل المؤسسي في سيمنس للطاقة: «تُعد الاستدامة عنصراً أساسياً في استراتيجيتنا، حيث يشكل دمجها في عملياتنا المالية خطوة محورية نحو تحقيق أهدافنا البيئية والاجتماعية على المدى الطويل. ويتيح لنا هذا التسهيل تعزيز الشفافية وإحداث تأثير ملموس، كما يساهم في تسريع تحولنا نحو حلول طاقة أنظف في الأسواق الرئيسية. إن شراكتنا مع ستاندرد تشارترد تمنحنا الفرصة لدمج استراتيجيتنا المالية مع أهداف الاستدامة الشاملة لدينا، مما يخلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة».

يعكس هذا التسهيل الحاجة المتزايدة لحلول مالية تُعزز الكفاءة التشغيلية والنمو المسؤول. ومن خلال دمج الحوافز القائمة على الأداء، يوفر هذا التسهيل المرونة اللازمة لسيمنس للطاقة لإدارة احتياجاتها التمويلية التجارية بفعالية، ويشجع على تبني ممارسات أعمال مسؤولة. ويأتي هذا التسهيل ضمن استراتيجية ستاندرد تشارترد الأوسع لتطوير هياكل تمويل مبتكرة تساعد الشركات على التكيف مع تحولات السوق وتعزيز خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

ومع استمرار تطور أسواق الأعمال العالمية، يمثل هذا التسهيل نموذجاً لكيفية دمج معايير الاستدامة في التمويل التجاري. هذا، ويواصل ستاندرد تشارترد ريادة الحلول المالية المبتكرة التي تمكن الشركات من مواءمة الأداء المالي والربحية مع رؤيتها وأهدافها المؤسسية.