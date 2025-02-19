«أبوظبي للصادرات» يوسع شراكته مع (BGN) إلى 232.5 مليون دولار

أعلن مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) زيادة تسهيلات تمويل التجارة مع مجموعة (BGN) من 100 مليون دولار إلى 232.5 مليون دولار، وبالتعاون مع 9 مؤسسات مصرفية وبنوك وطنية.

وتشكل الاتفاقية نقطة تحول رئيسة في دور مكتب أبوظبي للصادرات الهادف إلى تعزيز قدرة الإمارات على زيادة صادراتها، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات الإماراتية للوصول إلى أسواق جديدة.

ويأتي التوسع الاستراتيجي في وقت يشهد فيه القطاع التجاري العالمي نمواً ملحوظاً، ما يعزز من قدرة الشركات الإماراتية على الاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي.

وقع الاتفاقية خليل فاضل المنصوري، المدير العام لمكتب أبوظبي للصادرات، ورويا بايجان، الرئيس التنفيذي لشركة (BGN)، ومسؤولو بنوك «الفجيرة الوطني»، و«أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري»، و«دبي التجاري»، و«المشرق»، والبنك العربي، و«رأس الخيمة الوطني»، و«الإمارات دبي الوطني»، ومصرف عجمان.

فرص جديدة

وقال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، إن توسيع الشراكة مع (BGN) يمثل خطوة مهمة لدعم المصدرين الإماراتيين، ويفتح أمامهم فرصاً جديدة للنمو والتوسع. وأكد أن هذه الاتفاقية تبرز التزام دولة الإمارات ترسيخ مكانتها التجارية عالمياً عبر بناء شراكات استراتيجية تعزز الصادرات وتدعم التنوع الاقتصادي.

وأوضح أن التعاون مع البنوك الوطنية يعد ركيزة أساسية في تحقيق هذا الهدف، فيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية ويدعم وصولها إلى الأسواق العالمية، ما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

وأكدت رويا بايجان، الرئيسة التنفيذية لمجموعة (BGN)، أن زيادة التمويل تدعم استدامة نمو أعمال المجموعة، وتعزز بناء شراكات جديدة مع مؤسسات إماراتية رائدة في التمويل والتجارة.

دعم المنافسة

وأعرب كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك والمؤسسات المصرفية الوطنية المشاركة، عن تقديرهم للتعاون المثمر مع مكتب أبوظبي للصادرات ومجموعة (BGN)، وأكدوا أهمية هذه الشراكة في تعزيز قدرة دولة الإمارات على المنافسة في الأسواق الدولية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأشاروا إلى أن الاتفاقية تشكل خطوة استراتيجية مهمة نحو تسريع نمو القطاع التجاري في الدولة، كما تأتي في وقت يشهد فيه قطاع التجارة العالمي نمواً ملحوظاً، ما يعزز فرص الشركات الإماراتية في الوصول إلى أسواق واعدة وفتح آفاق أكبر للتوسع الدولي.