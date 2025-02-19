موانئ دبي العالمية تُسجل أكبر أحجام للشحن عبر ميناء جبل علي منذ عام 2015

شهدت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" عاماً استثنائياً جديداً من تدفق الحركة التجارية، حيث سجّلت أكبر أحجام شحن الحاويات والبضائع السائبة منذ عام 2015.

وخلال العام 2024، شهد الميناء مناولة 15.5 مليون حاوية نمطية، بزيادة قدرها مليون حاوية عن عام 2023، لتسجّل بذلك أفضل أداء منذ عام 2015، بما يُعزّز مكانة ميناء جبل علي كمركز تجاري ولوجستي رائد في المنطقة، حتى في ظلّ الاضطرابات المستمرة التي تشهدها سلاسل التوريد. ويمثل هذا الرقم نسبة تقارب 18% من إجمالي حجم مناولة الحاويات في "دي بي ورلد" على مستوى العالم في العام الماضي، والبالغ 88.3 مليون حاوية نمطية.

كما شهد حجم شحنات البضائع السائبة نموّاً كبيراً بنسبة 23% على أساس سنوي، ليصل إلى 5.4 مليون طن متري، وهو ثاني أعلى أداء على مدى يقارب عشر سنوات.

وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي: "يعكس هذا الأداء قوّة موانئنا وبنيتنا التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي، ويُشكل حجم المناولة البالغ 15.5 مليون حاوية نمطية عبر ميناء جبل علي، إلى جانب النموّ القوي في شحنات البضائع السائبة ، تأكيداً لقدرتنا على تلبية الطلب المتزايد في كلا القطاعين. وبفضل منظومتنا المزدهرة في المنطقة الحرة لجبل علي، وعلاقاتنا القوية مع الاقتصادات العالمية الكبرى، نتمتع بوضع مثالي لدعم تدفق حركة التجارة المتنامية في المنطقة، على الرغم من الاضطرابات العالمية، لنواصل التزامنا الثابت بالاستثمار في البنية التحتية المتقدمة".

ويعود النموّ المسجّل في حجم مناولة الحاويات إلى قوّة الطلب المحلي والإقليمي، وخاصة من مناطق آسيا وشبه القارة الهندية، إلى جانب خدمات الشحن الجديدة التي عزّزت الربط العالمي، والعمليات التشغيلية الفعّالة التي حافظت على تدفق البضائع بصورة سلسة، على الرغم من التحديات القائمة، مثل أزمة البحر الأحمر.

ومن جهة أخرى، جاء ارتفاع حجم مناولة الشحنات السائبة مدفوعاً بالاستثمارات المتنامية على مستوى المنطقة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجدّدة والتنمية الصناعية، حيث تعامل ميناء جبل علي مع شحنات كبيرة من توربينات الرياح والألواح الشمسية والآلات الثقيلة ومواد البناء، وشكلت الواردات نسبة 80% من إجمالي الشحنات، في حين هيمنت شحنات السكر والحديد والصلب على الصادرات.

وساهمت مشاريع البنية التحتية الرئيسية في المنطقة بتعزيز النموّ على طلب الشحنات السائبة، حيث وصلت قيمة مشاريع البناء التي تمّ التخطيط لها في دولة الإمارات وحدها إلى ما يقارب 112 مليار دولار في العام 2024.

وخلال عام 2024، لعب ميناء جبل علي دوراً محورياً في دعم المشاريع الدولية البارزة، بما في ذلك تسهيل شحن 45 ألف طن متري من دقيق القمح، في إطار جهود المساعدات الإنسانية للمناطق المتضرّرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز صادرات الفولاذ الهيكلي لمصنع إعادة تدوير الألمنيوم في الولايات المتحدة، وتبسيط الخدمات اللوجستية لأكبر مشروع للتعدين عبر تجميع ومناولة نسبة 60% من صادرات المكوّنات الهيكلية للمشروع.

يتمتع ميناء جبل علي بطاقة استيعابية سنوية للحاويات في محطاته الأربع تصل إلى 19.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، عبر أكثر من 100 مرسىً، ورصيف بطول 25 كيلومتر. ويتميز الميناء بمحطات مخصّصة للبضائع السائبة، وبضائع الدحرجة، والبضائع الثقيلة. كما يرفع ميناء الحمرية في دبي من هذه القدرات عبر مناولة شحنات البضائع (التي يتم نقلها بكميات كبيرة دون تغليف فردي) والبضائع السائبة التي يتم تحميلها بشكل فردي ولكن ليس داخل حاويات.، وإمكانية استيعابه لمجموعة واسعة من أنواع السفن.

وعلى المستوى العالمي، حققت شبكة موانئ ومحطات حاويات "دي بي ورلد" خلال العام 2024 أرقام مناولة قياسية بلغت 88.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بزيادة نسبتها 8.3% على أساس سنوي، ما يؤكد مرونة "دي بي ورلد" في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والمخاوف المتعلقة بمستقبل التجارة العالمية.