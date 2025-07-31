«تيلوس ديجيتال» تدخل أسواق الشرق الأوسط عبر مكتب في دبي

أعلنت شركة تيلوس ديجيتال إكسبيرينس (تيلوس ديجيتال)، شركة التكنولوجيا العالمية المتخصصة بتجارب المستخدم الرقمية، والمدرجة في بورصتي نيويورك وتورنتو، أمس، افتتاح مكتب لها في دبي، ليكون الحضور الأول لها في منطقة الشرق الأوسط.

وتعد دبي البوابة المثالية بالنسبة لتيلوس ديجيتال، من أجل توفير خدمات شاملة، تغطي مراحل الاستراتيجية والتنفيذ وإدارة العمليات، لا سيما في ضوء الطلب المتزايد على حلول التحول الرقمي في منطقة الخليج العربي.

وتتميز الشركة بخبراتها الواسعة في مجال استشارات الاستراتيجيات الرقمية، وتصميم تجارب العملاء، والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحديث تجارب العملاء، وهي تعتمد على فريق عالمي متخصص، ونموذج فريد لتوفير الخدمات.

قال توبياس دينجل رئيس شركة تيلوس ديجيتال سولوشنز، التابعة لتيلوس ديجيتال: «افتتاح مكتب لنا في الشرق الأوسط، خطوة طبيعية لتعزيز حضورنا في الأسواق سريعة النمو.

ونلاحظ أن منطقة الخليج العربي تشهد اتجاهاً متنامياً للعمل مع الشركاء، لتوفير خدمات متكاملة وواسعة النطاق، بدءاً من مرحلة تطوير الاستراتيجية، وصولاً إلى تصميم وبناء التجارب الرقمية، ومنصات الذكاء الاصطناعي وحلول العملاء.

ونحن متخصصون في هذا المجال بالتحديد، إذ يوفر فريقنا من الخبراء من مختلف أنحاء العالم، الاستشارات واستراتيجية تطوير المنتج، ويمتلك خبرات في الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والأتمتة، وتتميز منطقة الخليج العربي بالبنية التحتية ذات الرؤية المستقبلية، والبيئة التي تشجع على الابتكار، ما يجعل منها مركزاً مثالياً لعملنا».

وتضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031، رؤية واضحة لتصبح الإمارات رائدة عالمياً في هذا المجال، مدعومة بمبادرات حكومية كبرى، واستثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وزيادة القدرة الحاسوبية.

وفي ضوء مساعي دولة الإمارات لتصبح في طليعة الدول في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي، يؤدي مكتب تيلوس ديجيتال الجديد في دبي، دور مركز الانطلاق لتوفير خدمات الشركة في هذه القطاعات الرئيسة، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى، مثل الخدمات المالية، والاتصالات والإعلام، والضيافة، وتجارة التجزئة.

ونظراً للطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، تؤكد تيلوس ديجيتال الشرق الأوسط، التزامها بدعم أهداف التحول الرقمي في دولة الإمارات ومبادرات المدن الذكية.

ونجحت تيلوس ديجيتال مؤخراً في توسيع نطاق حضورها العالمي، من خلال افتتاح فرعها الثاني في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وفرعها السادس في مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية في أحمد أباد الهندية، وهي أول مدينة ذكية وأول منطقة اقتصادية متخصصة في الهند.