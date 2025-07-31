«تيلوس ديجيتال» تدخل أسواق الشرق الأوسط عبر مكتب في دبي

وتتميز الشركة بخبراتها الواسعة في مجال استشارات الاستراتيجيات الرقمية، وتصميم تجارب العملاء، والأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحديث تجارب العملاء، وهي تعتمد على فريق عالمي متخصص، ونموذج فريد لتوفير الخدمات.
ونلاحظ أن منطقة الخليج العربي تشهد اتجاهاً متنامياً للعمل مع الشركاء، لتوفير خدمات متكاملة وواسعة النطاق، بدءاً من مرحلة تطوير الاستراتيجية، وصولاً إلى تصميم وبناء التجارب الرقمية، ومنصات الذكاء الاصطناعي وحلول العملاء.
ونحن متخصصون في هذا المجال بالتحديد، إذ يوفر فريقنا من الخبراء من مختلف أنحاء العالم، الاستشارات واستراتيجية تطوير المنتج، ويمتلك خبرات في الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والأتمتة، وتتميز منطقة الخليج العربي بالبنية التحتية ذات الرؤية المستقبلية، والبيئة التي تشجع على الابتكار، ما يجعل منها مركزاً مثالياً لعملنا».
وفي ضوء مساعي دولة الإمارات لتصبح في طليعة الدول في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي، يؤدي مكتب تيلوس ديجيتال الجديد في دبي، دور مركز الانطلاق لتوفير خدمات الشركة في هذه القطاعات الرئيسة، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى، مثل الخدمات المالية، والاتصالات والإعلام، والضيافة، وتجارة التجزئة.
ونظراً للطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، تؤكد تيلوس ديجيتال الشرق الأوسط، التزامها بدعم أهداف التحول الرقمي في دولة الإمارات ومبادرات المدن الذكية.