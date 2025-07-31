730 ساعة تدريبية بالنصف الأول لتعزيز كفاءات «مالية عجمان»

نفذت دائرة المالية في عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري 730 ساعة تدريبية، استهدفت موظفيها بمختلف فئاتهم الوظيفية، وذلك ضمن برامج خطتها التدريبية المعتمدة لعام 2025.

وكشفت الدائرة أن عدد البرامج التدريبية المنفذة بلغ 17 برنامجاً، ركزت في مجملها على تطوير المهارات المستقبلية؛ مثل: الذكاء الاصطناعي، استشراف المستقبل، تحليل البيانات، القيادة، البيئة والاستدامة، التحول المؤسسي، وتم تنفيذ 8 دورات إضافية خارج الخطة، في استجابة مرنة لاحتياجات مختلف الإدارات في الدائرة.

وشملت الخطة التدريبية مختلف المستويات الوظيفية والإدارية في الدائرة، حيث بلغت نسبة المتدربين من الفئة الإشرافية 82%، ومن الفئات التخصصية والتنفيذية 57 %، فيما وصلت نسبة الموظفين الذين التحقوا بالبرامج وفق الخطة المعتمدة إلى 60 %.

كما حققت هذه البرامج التدريبية 53 % من الاحتياجات التدريبية المستقبلية، في مؤشر واضح على استشراف التحديات ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وصممت الخطة لتشمل جميع موظفي الدائرة، مع تركيز خاص على تأهيل الصف الثاني من القيادات، وتمكين الفئات التخصصية والفنية، حيث تم إعداد البرامج التدريبية وفق منهجية مرنة تراعي الاحتياجات التشغيلية لكل إدارة. وأظهرت نتائج التقييم نسبة رضا مرتفعة بلغت 97 % من الموظفين عن جودة البرامج التدريبية.