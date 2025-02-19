«تونغستن» توسع دعم الحفظ المؤسسي لعملة مانترا (OM) الرقمية

أعلنت تونغستن Tungsten، أول منصة إماراتية متخصصة في توفير خدمات الحفظ الأمين للأصول الرقمية مقرها في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، عن دعمها عملة مانترا (OM) الرقمية وتعاونها معها، في خطوة تعزز خدماتها المتميزة في الحفظ المؤسسي من الدرجة الأولى.

تعزز الخطوة الاستراتيجية قدرة العملاء المؤسسيين على الاحتفاظ بعملات OM الرقمية بأمان، مع الاستفادة من الإطار التنظيمي لشركة تونغستن، الذي يضمن أعلى معايير الأمان والشفافية والامتثال. كما يعكس تعاون تونغستن لخدمات الحفظ الأمين مع عملة مانترا MANTRA الرقمية التزامها بدعم النظام البيئي لسلسلة مانترا، مما يتيح للمطورين والمؤسسات المشاركة بسلاسة في قطاع تحويل سلسة الكتل (RWA) إلى رموز رقمية، وهو مجال يشهد تطوراً متسارعاً.

حلول آمنة

وقال خوسيه ج. بيريز أجوي ناغا، الرئيس التنفيذي لشركة تونغستن: «إن دمج عملة (OM) الرقمية ضمن خدمات الحفظ الأمين الخاصة بنا، بالتعاون مع مانترا، يمثل خطوة مهمة في مهمتنا، لتقديم حلول الأصول الرقمية الآمنة والمتوافقة والقابلة للتوسع للمستثمرين المؤسسيين. مع تزايد اعتماد البلوك تشين تصبح الحضانة المنظمة أمراً أساسياً في تقليل الفجوة بين التمويل المؤسسي والنظم البيئية اللامركزية. نسعى في تونغستن لخدمات الحفظ الأمين في دعم رؤية مانترا، وتوفير البنية التحتية اللازمة للمشاركة المؤسسية في الاقتصادات المرمزة.

التنظيم والامتثال

أضاف جون باتريك مولين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة مانترا: «نحن نؤمن في مانترا بأن اعتماد المؤسسات يتم بشكل أفضل من خلال الالتزام بالأمان والتنظيم والامتثال. إن دمج عملة OM الرقمية مع منصة تونغستن لخدمات الحفظ الأمين المتطورة يعكس التزاماً مشتركاً في ردم الفجوة بين التمويل التقليدي والخدمات المؤسسية المدعومة بالبلوك تشين، خاصة في دولة الإمارات، التي تعد منطقة استراتيجية لشركة مانترا».