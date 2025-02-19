15 مليار درهم التصرفات العقارية في رأس الخيمة 2024

حققت التصرفات العقارية المسجلة في قطاع الأراضي والأملاك في بلدية رأس الخيمة نتائج متميزة خلال 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 15 مليار درهم، ما يعكس النشاط الكبير في القطاع العقاري في الإمارة، وحجم النمو الذي شهده السوق.

وتم تسجيل 2.985 مبايعة تجاوزت 6 مليارات درهم، كما تم إتمام 1.224 معاملة رهن عقاري بمجموع عقود تجاوز 4 مليارات درهم، و845 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 3 مليارات درهم.

ومن خلال مقارنة التصرفات العقارية لعام 2024 مع 2023 يظهر ارتفاع ملحوظ في إجمالي القيمة بنسبة تصل إلى 117 %، كما سجلت المبايعات العقارية زيادة كبيرة بنسبة 85 % مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في حركة السوق العقاري.

جزيرة المرجان

وتصدرت منطقة جزيرة المرجان قائمة أهم المناطق العقارية في الإمارة، بقيمة مبايعات تجاوزت 4 مليارات درهم في العام 2024، مقارنة بمليار درهم في العام 2023، لتكون بذلك في صدارة المناطق الأكثر نشاطاً، كما سجلت مناطق الرفاعة والجزيرة الحمراء وقرية الحمرا نتائج عالية أيضاً من حيث قيم المبايعات.

ومن أبرز النقاط التي تشير إلى تطور السوق العقاري في رأس الخيمة، هي الارتفاع الكبير في قيمة مبيعات الأراضي الصناعية، حيث شهدت تلك الأراضي زيادة ضخمة بنسبة 1.226 % في العام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما سجلت الأراضي السكنية التجارية زيادة بنسبة 217 % في الفترة نفسها، مما يعكس تزايد الطلب على هذه الأنواع من الأراضي في الإمارة.

وتستمر سوق العقارات في رأس الخيمة في تحقيق نتائج إيجابية، ما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين في القطاع العقاري بالإمارة.

ومن المتوقع أن تواصل التصرفات العقارية مسار النمو في السنوات المقبلة، وهو ما يدعم رؤية رأس الخيمة في أن تكون إحدى الوجهات الأكثر جذباً للاستثمارات العقارية.