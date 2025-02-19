«الرمز» تعزز حضورها إقليمياً بترخيص «صانع سوق» في البحرين

أعلنت شركة الرمز، شركة الخدمات المالیة في الإمارات، عن حصولها على ترخيص صانع سوق من سوق البحرين للأوراق المالية، في خطوة جديدة ضمن استراتيجية الشركة للتوسع على مستوى المنطقة، ولا سيما بعد حصولها مؤخراً على الموافقة من سوق مسقط للأوراق المالية.

ويعزز الترخيص تعزيز الدور المحوري، الذي تلعبه «الرمز» في رفع كفاءة الأسواق المالية ضمن دول التعاون، إذ تمتد خبراتها الراسخة في صناعة السوق إلى البحرين، بما يسهم في دعم تطور القطاع المالي في المملكة.

خطوة إضافية

وقال كريم شعيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمارات المصرفية في «الرمز»: «يمثل حصولنا على ترخيص صانع السوق في البحرين خطوة استراتيجية إضافية في مسيرتنا الرامية، لتعزيز حضورنا القوي في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال توسعنا المستمر نؤكد التزامنا بمواصلة دورنا الريادي في الأسواق الإقليمية عبر تعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ أعلى معايير النزاهة في الأسواق التي نعمل بها».

وأضاف: «يشكل توسعنا في البحرين خطوة استراتيجية تتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة، ويستند إلى نموذج أعمال قوي قائم على استراتيجيات كمية متقدمة، وقدرات متطورة في التداول الخوارزمي، وأطر حوكمة فعالة. ومن خلال تحسين تدفق الأوامر، وتعزيز شفافية التسعير، والحد من التقلبات، نحرص على تعزيز كفاءة السوق، مع التزام راسخ بأعلى معايير النزاهة والممارسات المسؤولة. وبفضل فريق عمل يتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية، إلى جانب اعتماد أحدث التقنيات والابتكارات، نتطلع إلى الإسهام الفاعل في تطوير المنظومة المالية في البحرين وتعزيز مرونتها واستقرارها».