سيبكس القابضة تعلن عن توسع استراتيجي وتعيينات قيادية لتعزيز نموها

أعلنت شركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي، عن خطتها الاستراتيجية للتوسع سعياً لتسريع نموها وتوسيع نطاق حضورها على الصعيد العالمي ولتقديم قيمة تحويلية لعملائها.

وتهدف الشركة عبر خطتها التي تركز على الأمن السيبراني والمادي، إلى تطوير عروض خدماتها على المستوى الدولي، وتعزيز التزامها بدعم المشاريع الوطنية المهمة في القطاعات الرئيسية.

ويمثل التوسع انطلاقة واعدة نحو آفاق جديدة من التطور والازدهار لشركة سيبكس، بما في ذلك بناء فريق متميز وتأسيس مناصب قيادية عليا لتحفيز الابتكار وتعزيز التميز التشغيلي والنمو الذي يتمحور حول العملاء.

وفي إطار هذه النقلة النوعية، تم تعيين هادي أنور، رئيساً تنفيذياً للشركة، حاملاً معه رؤية طموحة تستشرف المستقبل المشرق لسيبكس.

شراكات تحويلية

وسيتولى راجيف ساجار، المدير التنفيذي للعملاء والنمو والشراكات، قيادة مسيرة التوسع في الأسواق الدولية ممهداً الطريق لإقامة شراكات تحويلية تتجاوز القارات. وعلاوة على ذلك، قامت الشركة أخيراً بإطلاق ممارسات أمنية جديدة في التكنولوجيا التشغيلية استجابة للطلب المتزايد بشأن تقديم حلول أمنية متخصصة تدعم بيئات البنية التحتية الحرجة.

ومع تسارع عملية دمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، تشكل الثغرات الأمنية السيبرانية مخاطر كبيرة على الخدمات الأساسية، حيث توفر منظومة أمن التكنولوجيا التشغيلية في سيبكس حلولاً مخصصة لسد هذه الفجوات والحماية من التهديدات التشغيلية وضمان تقديم الخدمات دون انقطاع في البنية التحتية الحيوية.

مواءمة الخبرات

وقال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس: «نشهد الآن نقلة نوعية تعيد رسم المستقبل وتحدث تغييراً جذرياً لشركة سيبكس، حيث نعمل على توسيع آفاقنا وتعميق تأثيرنا على الشركات والمجتمعات. ونتمتع اليوم بمكانة مميزة تدعمنا في مواجهة تحديات العالم المترابط وسريع التطور الذي نعيشه، وذلك من خلال مواءمة خبراتنا في الأمن السيبراني والمادي، والتوسع عالمياً، والاستثمار في ممارسات متطورة مثل ممارسات أمن التكنولوجيا التشغيلية. كما يسهم كل من التزامنا بالابتكار والمرونة والحلول التي تركز على العملاء في تمهيد الطريق أمامنا لتقديم قيمة مستدامة للقطاعات الاقتصادية والمجتمعات على حد سواء».

وستسهم «سيبكس»، التي استحوذت عليها مجموعة جي 42 في أواخر 2024، في تعزيز محفظة المجموعة من خلال دعمها بإمكانيات متقدمة في مجال الأمن السيبراني عبر سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي. ويتيح هذا التكامل بين الطرفين دعم وتمكين العملاء الجدد والحاليين في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية. وستلعب سيبكس دوراً مهماً في تأمين المنظومات الرقمية وضمان توفير حماية ومرونة قويتين لمواجهة التهديدات الناشئة.