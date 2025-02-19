كارفور الإمارات يستقبل رمضان بعروض استثنائية ومكافآت حصرية

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، أطلق كارفور، الذي تمتلك شركة «ماجد الفطيم» الحقوق الحصرية لتشغيله في الإمارات، عروضاً استثنائية ومكافآت حصرية تصل إلى 60%، ومبادرات خيرية ومجتمعية هادفة، على امتداد أيام الشهر الفضيل. ويسعى كارفور من خلال هذه الحملة إلى تقديم تجربة تسوق مريحة للعائلات بأسعار معقولة، وتوفير الفرصة لهم للعطاء والتكافل الاجتماعي.

وقال جون لوك جرازياتو، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة» في دولة الإمارات: «رمضان المبارك هو شهر الخير والعطاء، تجتمع فيه العائلات والأحبة يومياً على مائدة الإفطار لتتقارب القلوب وتتشارك أسعد اللحظات. حرصنا في كارفور على مدى 30 عاماً على أن نكون بجانب العائلات وأن نوفر لهم تجربة تسوق فريدة وسلسة خلال الشهر الفضيل، لنواصل هذا العام تقديم قيمة وراحة أكبر وفرص كبيرة للتآزر والعطاء».

استرداد نقدي

وابتداءً من عطلة نهاية هذا الأسبوع، يطلق كارفور حملة «عروض نهاية الأسبوع الرائعة»، التي تتضمن تخفيضات مميزة تصل إلى 60% على مجموعة واسعة من المواد الغذائية الطازجة والمنتجات الأساسية. كما تتيح للعملاء الاستمتاع باسترداد نقدي بنحو 10%، حصرياً لحاملي بطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي. ويتوفر هذا العرض عبر جميع منصات كارفور، بما في ذلك عند التسوق في المتجر، أو عبر تطبيق كارفور، أو الموقع الإلكتروني carrefouruae.com.

التوصيل السريع

ويواصل كارفور أيضاً خلال شهر رمضان المبارك تقديم خدمة التوصيل السريع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال خدمة «كارفور الآن» «Carrefour NOW» للحصول على مجموعة واسعة من المنتجات التي يتم توصيلها خلال 60 دقيقة أو أقل. كما يتيح كارفور الفرصة لأعضاء برنامج الولاء «Share» للاستمتاع بتخفيضات حصرية ومكافآت إضافية وإمكانية استبدال النقاط لتحقيق المزيد من الوفورات.

وتماشياً مع التزامه بدعم المجتمع والأمن الغذائي في دولة الإمارات، سيعلن كارفور عن سلسلة من المبادرات المجتمعية الهادفة في بداية الشهر الفضيل، بما يمكن العملاء من المساهمة في إحداث تغيير ملموس وتأثير إيجابي كبير. ترقبوا استعدادات كارفور لشهر رمضان هذا العام.