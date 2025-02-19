«كوالكوم» تنضم إلى «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»

انضمت كوالكوم تكنولوجيز، الشركة المتخصصة في تطوير تقنيات الاتصال اللاسلكي المتقدمة والحوسبة والذكاء الاصطناعي، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة إلى جذب الشركات المعتمدة على التكنولوجيا إلى دولة الإمارات، وقد عززت كوالكوم حضورها في أبوظبي، لتبدأ مرحلة جديدة في توسيع نطاق شراكاتها مع أهم الفاعلين المحليين في المنظومة.

وتعد شركة كوالكوم تكنولوجيز، التي تأسست في سان دييغو بكاليفورنيا، من الشركات الرائدة في التكنولوجيا اللاسلكية وأشباه الموصلات، حيث كانت في طليعة الداعمين لتقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس، والحوسبة عالية الأداء ومنخفضة الطاقة. كما تعاونت كوالكوم تكنولوجيز أخيراً مع شركة الذكاء الاصطناعي G42 في دولة الإمارات لدمج منتجات السحابية للذكاء الاصطناعي Cloud AI في شركة Core42.

الشركات الناشئة

وبالإضافة إلى تعزيز حضور الشركة في أبوظبي، ستدعم كوالكوم تكنولوجيز كذلك مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر ذراعها الاستثمارية «كوالكوم فنتشرز»، والتي تركز على الشركات الناشئة من المراحل المبكرة حتى النمو في قطاعات مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والسيارات وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية المؤسسية. وسيشمل التعاون تقييم الشركات الناشئة الواعدة في إطار مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإمكانية الاستثمار فيها، إلى جانب تقديم الدعم للشركات الناشئة ضمن محفظة «كوالكوم فنتشرز» التي تتطلع إلى التوسع في دولة الإمارات والمنطقة.

وتضم محفظة «كوالكوم فنتشرز» أكثر من 150 شركة نشطة، إضافة إلى العديد من عمليات التخارج الناجحة.

خطوة مهمة

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن انضمام كوالكوم تكنولوجيز إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات يشكل خطوة مهمة تعزز منظومة الابتكار في الدولة وتدعم طموحاتها الاقتصادية لتصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا.

وأضاف معاليه: «التقينا مع مسؤولي كوالكوم خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2025 في لاس فيغاس، وسعدنا بمعرفة رؤيتها وخططها للتوسع في دولة الإمارات. وتؤدي ابتكارات كوالكوم في مجالات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء دوراً محورياً في تعزيز تحولنا الرقمي ونتطلع إلى توسيع نطاق تأثيرها من خلال مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتطلب الطموحات الرقمية لدولة الإمارات مساهمة الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة».

وأوضح معاليه: «إنه في هذا الإطار، يمكن لشركة كوالكوم تكنولوجيز دعم تطوير قدراتنا في الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، مما يوفر إمكانات جديدة للشركات والمستهلكين والخدمات الحكومية. كما سيسهم حضور كوالكوم تكنولوجيز في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، وتسريع مسيرة تحولها الرقمي».

الطموحات الرقمية

وقال أكاش بالخيوالا، الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي المالي في كوالكوم تكنولوجيز: «تفخر كوالكوم بتعزيز حضورها في الإمارات وأبوظبي وانضمامها لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وإذ تحفز تطورات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء نمو منظومة التكنولوجيا، فإن حضور كوالكوم في أبوظبي يعزز دورنا في المساهمة بدعم الطموحات الرقمية لدولة الإمارات».

وأضاف: «إن كوالكوم تعمل عن كثب مع شركات إماراتية لتطوير حلول تقنية مبتكرة محلياً وعالمياً، حيث أعلنت أخيراً شركة Core42 عن إطلاق تقنية الاستدلال كخدمة، بدعم من مسرعات الذكاء الاصطناعي السحابية وحزمة الاستدلال من كوالكوم، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل».

وتهدف مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في عام 2022، إلى جذب شركات التكنولوجيا المتقدمة ذات النمو المرتفع والإمكانات العالية إلى دولة الإمارات.

وتوفر المبادرة إجراءات سريعة ومبسطة لإصدار التراخيص والتأشيرات مع إمكانية الوصول السريع إلى الخدمات المصرفية، وأسعار تأجير تنافسية للمرافق التجارية والسكنية. وقد نجحت المبادرة بالفعل في استقطاب شركات عالمية مبتكرة في قطاعات متعددة مثل الروبوتات، والتخمير الدقيق، والطيران الهجين، والطاقة المتجددة، مما يعكس جاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات لشركات التكنولوجيا المتقدمة.