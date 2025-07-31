مجموعة «لولو» توسّع متاجر «لوت - متاجر التصفيات»

عززت مجموعة لولو مفهومها لمتاجر التصفيات، بافتتاح متجر جديد في مزيد مول في مصفح بأبوظبي.

افتتح المتجر رسمياً يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، بحضور أشرف علي موسليام، المدير التنفيذي للمجموعة، وعدد من كبار الشخصيات.

وهذا المتجر الجديد هو الـ22 لمتاجر لوت للتصفيات بدول التعاون والتاسع في الإمارات.

ويمتد المتجر على مساحة 20,000 قدم مربعة، ويضم أقساماً للمستلزمات المنزلية، وأدوات المطبخ، والأزياء للرجال والنساء والأطفال بأسعار تنافسية.

ويركز المتجر على المنتجات المصنوعة في الإمارات، والتي تدعم الصناعات المحلية، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات المستوردة من جميع أنحاء العالم.

ويتماشى افتتاح المتجر مع رؤية اللولو لتشغيل 52 متجراً من متاجر لوت بحلول 2025.