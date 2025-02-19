"كهرباء دبي" تُعيّن ائتلافاً بقيادة "ديلويت" كاستشاري للمرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

في خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم تعيين ائتلاف بقيادة شركة "ديلويت" العالمية كاستشاري للمرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ستدمج هذه المرحلة 1,600 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع نظام متقدم لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,000 ميجاوات، ما سيجعل هذه المرحلة أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية والتخزين على مستوى العالم وفق نموذج المنتِج المستقل للطاقة. ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة السابعة على مراحل بين عامي 2027 و2029، لتتخطى الهيئة بذلك هدف الوصول بالقدرة الإنتاجية للمجمع إلى 5,000 ميجاوات، قبل الموعد المحدد في عام 2030.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أهمية المشروع قائلاً: "تؤكد المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الرؤية الاستشرافية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه بتحويل دبي إلى اقتصاد خالٍ من الكربون. ومن خلال الجمع بين التقنيات المتطورة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ونظام رائد لتخزين الطاقة بالبطاريات، فإن هذه المرحلة ستسهم في التغلب على الطبيعة المتقطعة لإنتاج الطاقة الشمسية وستشكل نموذجاً قابلاً للتكرار بالنسبة لأنظمة الطاقة المستدامة على مستوى العالم. ويؤكد تعاوننا مع ديلويت، حرصنا على الاستفادة من الخبرات العالمية في تنفيذ المشاريع التي تعيد صياغة مستقبل الطاقة المتجددة."

وأضاف معالي الطاير: "تنسجم خارطة الطريق الاستراتيجية التي وضعناها للمرحلة السابعة من المجمع مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى تنفيذ مشاريع مُبتكرة تدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. ومن المتوقع أن يستقطب المشروع استثمارات أجنبية كبرى ويوفر العديد من الوظائف التخصصية، إضافة إلى دفع التقدم التقني قدماً في قطاع الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي".

سيقدم الائتلاف الذي تقوده "ديلويت" خدمات استشارية متكاملة لضمان التوافق الاستراتيجي للمشروع مع الأولويات الوطنية، بما في ذلك الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعداد مستندات مناقصة المشروع وفق نموذج المنتِج المستقل للطاقة، وإدارة تقديم العطاءات، والمفاوضات التجارية، والهيكلة المالية، وإتمام اتفاقيات شراء الطاقة، فضلاً عن إتمام الإغلاق المالي للمشروع. بالإضافة إلى ذلك، ستقود "ديلويت" عملية التواصل مع المستثمرين العالميين من خلال التسويق والعروض الترويجية وورش العمل والتعريف بمفهوم مشاريع الطاقة المستقلة، وتعزيز الشراكات الدولية لتسريع التحول في مجال الطاقة في دبي.

يشار إلى أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتِج المستقل للطاقة، يعد ركيزة أساسية في طموح دبي للحصول على 100% من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وسيعمل دمج المرحلة السابعة لنظام تخزين الطاقة بقدرة 1000 ميجاوات، على تعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة وزيادة نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، ما يعزز المرونة في مجال الطاقة. وعند اكتماله، ستتجاوز الطاقة الإجمالية للمجمع بشكل كبير الهدف الأصلي المحدد بـ5000 ميجاوات، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في الطاقة المتجددة.