«جلف كابيتال» تتخارج بنجاح من عمليات «إيه آر تي للخصوبة»

أعلنت شركة «جلف كابيتال»، أمس، بيع حصتها في عيادات «إيه آر تي للخصوبة» في الشرق الأوسط إلى «آي في آي-آر إم إيه العالمية». ومن المتوقع أن تحقق هذه الصفقة عائداً كبيراً على الاستثمار، ما يجعلها واحدة من أنجح عمليات التخارج التي قامت بها «جلف كابيتال» حتى الآن.

وخلال فترة تملك «جلف كابيتال»، تحولت «إيه آر تي» من مؤسسة صحية تعمل في الإمارات إلى منصة إقليمية صحية متقدمة لعلاج العقم تضم 15 عيادة، منها 3 عيادات في الإمارات وعيادة واحدة في السعودية و11 عيادة في الهند.

وتشمل الصفقة بيع العيادات في الإمارات والسعودية، في حين ستحتفظ «جلف كابيتال» بملكية العيادات في الهند. وقد حققت عيادات «إيه آر تي للخصوبة» نمواً كبيراً في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك منذ عام 2020، حيث تضاعفت الربحية أربع مرات على مدار السنوات الخمس الماضية في منطقة الشرق الأوسط وحدها.

وقال الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: «يسلط البيع الناجح للمؤسسة - الذي تلا مزاداً تنافسياً - إلى مشتر استراتيجي عالمي، الضوء على قدرة «جلف كابيتال» على الاستحواذ على منصات الرعاية الصحية وتنميتها، والتخارج منها بمضاعفات جذابة للغاية».