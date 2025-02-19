"بيكانرفالا" تعتزم بناء مصنع للأغذية بـ 33.7 مليون درهم في دبي

دبي- البيان

أعلنت"بيكانيرفالا"، الشركة العالمية المتخصصة في إنتاج الحلويات والوجبات الخفيفة الهندية العريقة، عن استثمار بقيمة 33.7 مليون درهم، لتطوير منشأة جديدة لتصنيع الأغذية في مجمّع الصناعات الوطنية التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، يهدف إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة كمركز إقليمي لإنتاج الأغذية.

وجاء الإعلان عن المنشأة الجديدة على هامش معرض الخليج للأغذية 2025؛ على 161 ألف قدم مربع، وستكون مركزاً إنتاجياً هاماً لمطاعم "بيكانيرفالا" ومطابخها المخصصة لطلبات التوصيل وشركائها.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج أواخر العام 2026، بقدرة إنتاج سنوية أولية 1,300 طن متري، ويتوقع أن تتضاعف هذه القدرة إلى 2,700 طن متري بحلول 2030.

ومع التزامها بأعلى معايير سلامة الغذاء والاستدامة، تخطط "بيكانيرفالا" كي تشمل منشأتها الجديدة محطة لمعالجة النفايات السائلة لإدارة مياه الصرف الصحي، إلى جانب التعبئة والتغليف المستدام وتركيب محطة للطاقة الشمسية للحد من بصمتها البيئية.

أعلى المعايير

وقال بانكاج أجراوال، مدير العمليات العالمية في "بيكانيرفالا": "تُمثل منشأتنا الجديدة في مجمّع الصناعات الوطنية خطوة بارزة على مسار توسعاتنا؛ حيث نسعى إلى تعزيز قدرتنا على تقديم النكهات الهندية الاصيلة في الإمارات وخارجها، وفق أعلى المعايير المتقدمة لسلامة الأغذية وتدابير الاستدامة. وستساهم هذه المنشأة في دعم رؤيتنا الهادفة لزيادة الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وشرق آسيا وأوروبا، وتقديم التراث الغني للمطبخ الهندي العريق للجمهور العالمي".

منظومة متكاملة

وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في "دي دبي ورلد، دول التعاون ": "فخورون بدعم طموحات "بيكانيرفالا" المستقبلية، مؤكدين على التزامنا بتوفير منظومة أعمال متكاملة تتيح أمام الشركات فرصة للنموّ والازدهار. ويؤكد توسع "بيكانيرفالا" في مجمّع الصناعات الوطنية على الدور المتنامي لإمارة دبي باعتبارها مركزاً لتصنيع الأغذية. ومع الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة، والخدمات اللوجستية المتكاملة في المجمّع، والتي تدعمها سلاسل التوريد العالمية لدى "دي بي ورلد"، ستحظى "بيكانيرفالا" بمكانة متميزة تتيح لها مواصلة نموّها في المستقبل".

موقع استراتيجي

وتتميز منشأة "بيكانيرفالا" الجديدة بموقع إستراتيجي في مجمع الصناعات الوطنية، المركز الإقليمي الرئيسي للتصنيع والتجارة، والذي سيتيح للشركة فرصة التوسع بنطاقها على المستويين الإقليمي والدولي. وفي إطار إستراتيجيتها للنموّ على المدى الطويل، ستقوم "بيكانيرفالا" بنقل عمليات إنتاجها إلى المنشأة الجديدة لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين وتعزيز حضورها في المنطقة. وبالاستفادة من البنية التحتية وقدرات الربط التي يتميز بها المجمّع، تتمتع "بيكانيرفالا" بمكانة جيدة تساهم في تعزيز سلسلة التوريد لديها، وتتيح لها استكشاف أسواق جديدة، ودعم رؤية دولة الإمارات وإستراتيجيتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي.

نمو السوق

ويأتي استثمار "بيكانيرفالا" في هذه المنشأة بالتزامن مع النموّ السريع لسوق الأغذية العالمي، بمعدّل نموّ متوقع يزيد عن 8.33% بين 2025 و 2030، مدفوعًا بارتفاع اهتمام المستهلكين بالنكهات الإقليمية الأصيلة، والأطعمة الجاهزة.

جدير بالذكر أن "بيكانيرفالا" هي أحدث شركة مصنعّة تنشئ فرعًا لها في منطقة الصناعات الغذائية الهندية التي أصبحت حافزًا للنموّ في قطاع الأغذية والمشروبات، لتنضمّ "بيكانيرفالا" بذلك إلى 52 شركة أخرى تعمل في هذا المجال. وعلى مدى 5 سنوات، نمت المساحة المؤجرة للشركات في هذه المنطقة 6% لتصل إلى 5.4 ملايين قدم مربع.