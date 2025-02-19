في إطار شراكتها مع «دبي القابضة».. «الدار» تطلق «ذا وايلدز» مجمعها السكني في دبي

أعلنت مجموعة الدار عن إطلاق مجمع «ذا وايلدز»، ثالث مجمعاتها السكنية في دبي ضمن إطار شراكتها مع «دبي القابضة».

ويقدم «ذا وايلدز» تجربة سكنية استثنائية يتناغم فيها فن العمارة مع الطبيعة الخلابة لتمنح العائلات والمستكشفين الصغار فرصة العيش وسط واحة غناء تعيد تعريف مفهوم التعايش مع الطبيعة.

ويعتبر «ذا وايلدز» أول مجمع سكني من نوعه في دبي، إذ يضم المجموعة الأكبر والأكثر تنوعاً من الحياة البرية ضمن مجمع سكني في الإمارة. وسيوفر المجمع مجتمعاً فريداً يتعايش فيه السكان مع مجموعة واسعة من الحيوانات والنباتات المحلية ضمن محمية طبيعية أشبه بالغابات.

ويتجلى مفهوم التعايش مع الطبيعة في المجمع من خلال أعشاش الطيور الاصطناعية ومناطق تربية النحل المنتشرة عبر أرجائه، بينما تندمج بيوت البط في تناغم تام مع الينابيع والبرك النابضة بالحياة، والمروج الخضراء، وموائل الجداول الجافة لتثري المشهد الطبيعي إلى أبعد الحدود.

لوحة فريدة

وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للتطوير»: «يسرنا أن نقدم ذا وايلدز، ثالث مجمعاتنا السكنية في دبي والذي سيصبح أكثر المشاريع الخضراء طلباً في الإمارة؛ وهو تحفة تصميمية حقيقية يلتقي فيها الإنسان مع الطبيعة ليرسما لوحة فريدة من التعايش والازدهار. ويشجع هذا المجمع الأطفال على الاستكشاف ضمن بيئةٍ آمنة تعزز صحتهم ورفاههم، وتنمي لديهم الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة والحفاظ عليها».

وتتجلى الملامح المعمارية الفريدة للمجمع الجديد في الجناح المجتمعي المميز «ذا نست»، الذي يستوحي تصميمه من الطبيعة الأم، فيشكل معلماً بصرياً فريداً ومساحة للتواصل المجتمعي في الوقت ذاته. وللسكان الصغار، يقدم «ذا نست» منطقة مخصصة لتشجيعهم على مراقبة الحياة البرية والتعلم عن البيئة.

مساحات خضراء

ويقع «ذا وايلدز» على طريق الشيخ محمد بن زايد مقابل القرية العالمية، في واحدة من أرقى المناطق بدبي. ويضم المجمع قرابة 1,700 وحدة سكنية تتنوع بين القصور الفاخرة المكونة من 5 و6 غرف نوم من تصميم المهندس المعماري اللبناني الشهير نبيل غلام، والفلل المكونة من ثلاث إلى خمس غرف نوم، والشقق السكنية التي تتراوح بين غرفة إلى ثلاث غرف نوم. ويتمتع كل منزل بممرات صديقة للبيئة ومساحات خضراء مبتكرة تضفي عليه لمسةً من الخصوصية وسط أجواء الطبيعة الساحرة.

ويضم المجمع أيضاً مدرسةً دولية مرموقة مع حرمٍ مبتكر يضم مساحاتٍ تعليمية في الهواء الطلق ومرافق مستدامة تؤكد الالتزام بقيم الاستدامة والتعلم البيئي. وسيضم المجمع كذلك مركزاً تجارياً بالقرب من المدخل، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المرافق؛ تشمل نوادٍ اجتماعية، وروضة للأطفال، وعيادة صحية، ومسجدين.

أصحاب الهمم

ويتمحور المجمع في صميمه حول العائلة ليوفر مساحات لعب ترفيهية ومناطق مائية تفاعلية، وقنواتٍ مائية ضحلة تنمي لدى الأطفال شغف التعلم وحب الطبيعة. ومراعاةً لمبدأ الشمولية ودعم احتياجات كافة أفراد المجتمع، سيوفر المجمع مناطق لعب مخصصة لأصحاب الهمم، تتضمن زهوراً موسيقية، وتجارب حسية، وأماكن للاسترخاء، ومعدات لعب مصممة خصيصاً لهم.

وبدورهم سيستمتع عشاق المغامرات والرياضيون بمناطق مخصصة للألعاب المائية، ومساحات للياقة البدنية، وملاعب للتنس والبادل وكرة السلة. أما بالنسبة للباحثين عن الهدوء والاسترخاء، فيمكنهم الاستمتاع بأجنحة الرفاه المظللة، ومساحاتِ التأمل، فضلاً عن حمامات السباحة المصممة على طراز المنتجعات، والأراجيح الشبكية وسط الطبيعة. ويتضمن المخطط الرئيسي للمجمع مساراتٍ للمشي وركوب الدراجات تهدف إلى تشجيع السكان على استكشاف الطبيعة.

ويعد «ذا وايلدز» أول مجمعٍ في دولة الإمارات يحصل على أعلى تصنيف في شهادتي «ليد» و«فيتويل»؛ حيث حصل على شهادة «ليد» البلاتينية وتصنيف 3 نجوم من «فيتويل»، مما يؤكد التزام الدار بتطوير أساليب الحياة المستدامة وتبني ممارسات البناء المبتكرة.

ومن المقرر أن يبدأ بيع وحدات «ذا وايلدز» في 27 فبراير 2025 في «كوكا كولا أرينا» بدبي.