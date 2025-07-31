بحث تعزيز التعاون المالي والاقتصادي التنموي بين الإمارات ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي

بحث معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، مع فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، وعدد من السفراء من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، سبل تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية والتنموية بين دولة الإمارات والمجموعة، وذلك خلال لقائه في ديوان الوزارة بدبي.

وتناول اللقاء، الذي جاء بناء على طلب من سفارة كوستاريكا نيابة عن مجموعة سفراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، أهمية الترويج لدول المجموعة شركاء استراتيجيين لدولة الإمارات، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وبناء جسور تواصل مستدامة، تواكب تطلعات التنمية في مختلف المجالات.

وأشاد الحسيني بالعلاقات المالية والاقتصادية الوطيدة، التي تربط الإمارات بمجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث أكد أن توسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي مع دول المجموعة ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى دعم الاستقرار المالي الإقليمي، وتعزيز التنمية المستدامة مع دولها.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمر، بما يعزز أطر العلاقات الثنائية، ويكرس دعائم التعاون المشترك مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.