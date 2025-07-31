«العربية للطيران» توسّع شبكة وجهاتها في روسيا انطلاقاً من رأس الخيمة

أعلنت «العربية للطيران» إطلاق رحلات مباشرة جديدة من رأس الخيمة إلى مدينتي ايكاترينبرج وقازان في روسيا، وذلك اعتباراً من أكتوبر المقبل، في خطوة تعزز من توسع شبكة وجهات الشركة انطلاقاً من مركز عملياتها في رأس الخيمة.

وستنطلق الرحلات الجديدة إلى مطار كولتسوفو الدولي في ايكاترينبرج بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم اثنين، ابتداءً من 27 أكتوبر 2025، بينما ستنطلق الرحلات المباشرة إلى مطار قازان الدولي اعتباراً من 31 أكتوبر 2025، بواقع رحلة أسبوعية كل يوم جمعة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «تعكس هذه الخطوة أهمية حضورنا في السوق الروسي والتزامنا المتواصل بتوفير خيارات سفر موثوقة ومريحة، إلى جانب دعم نمو العلاقات التجارية والسياحية بين دولة الإمارات وروسيا».

وتسير الناقلة رحلات مباشرة إلى ايكاترينبرج كذلك من الشارقة وأبوظبي، فضلاً عن رحلاتها المباشرة إلى قازان من الشارقة. وتسير «العربية للطيران» رحلات مباشرة انطلاقاً من رأس الخيمة إلى شبكة دولية متنامية تضم 10 وجهات تشمل القاهرة، وجدة، وإسلام آباد، ولاهور، وبيشاور، وكاليكوت، وموسكو، وطشقند، بالإضافة إلى وجهتيها الجديدتين.